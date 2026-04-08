canli-yayin
CANLI YAYIN
Kuruluş Orhan
11
BİLDİRİMLER
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
Sultan Orhan ve Asporça evlilik şartlarında anlaştı

GİRİŞ TARİHİ:  08.04.2026 21:15
ABONE OL
Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde, Sultan Orhan ve Prenses Asporça’nın saray balkonunda gerçekleştirdiği kritik görüşme geceye damga vurdu. İkili, evlilik öncesi şartları netleştirmek üzere bir araya geldi.

Sultan Orhan'ın şartlarını sorması üzerine Asporça, "Her şeyden önce dinime karışamazsın. Benden Müslüman olmamı bekleme." diyerek sınırlarını açıkça ortaya koydu. Sultan Orhan ise bu sözlere, "Biz kimsenin dinine karışmayız. Nilüfer de böyle söylemişti." diyerek karşılık verdi.

Asporça'nın sarayda pasif bir hayat sürmek istemediğini dile getirmesi üzerine Sultan Orhan, onun adına bir vakıf kuracağını belirterek, "Müslim ve gayrimüslim tebaya hizmet edeceksin." sözleriyle Asporça'ya yeni bir rol sundu.

Görüşmede Asporça, sulhun korunması için elinden geleni yapacağını, gerekirse elçilik görevini de üstleneceğini ifade etti. Ayrıca ileride dünyaya gelecek çocuklarının eğitiminde söz sahibi olacağını da vurguladı.

Sultan Orhan'ın tüm şartları münasip bulması üzerine taraflar anlaşmayı imzalayarak imparatora gönderme kararı aldı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN