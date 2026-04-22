Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti! Tüm Türkiye dün akşam atv izledi!

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor.

Geçtiğimiz akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelen Tümosan Konyaspor – Fenerbahçe maçı gecenin en çok izleneni oldu.

Heyecanı yüksek bu karşılaşmada yarı finale adını yazdıran taraf Tümosan Konyaspor oldu. Sporseverleri ekran başına toplayan mücadele, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

Tüm kategorilerde birinci!

Tüm Kişiler'de %8,90 izlenme oranı ve %23,79 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %8,87 izlenme oranı ve %27,40 izlenme payı +20 ABC1'de ise %9,75 izlenme oranına ve %25,68 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

