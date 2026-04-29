"A.B.İ." tüm kişilerde zirvede yer aldı!

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on dördüncü bölümüyle de nefesleri keserken, reytingin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. on dördüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,55 izlenme oranı ve %18,49 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

14. Bölümde neler yaşandı?

Şimşek'in bıraktığı mesaj Hancıoğlu ailesi için 24 saatlik tehlikeli bir geri sayım başlattı. Ailesini korumak için herkesi malikânede toplamaya çalışan Doğan, kontrolün sandığından daha zor olduğunu fark etti. Melek ve Genco yeni bir hayat kurma hayaliyle kaçtı, ancak onları saklayan Behram'ın ihanetini öğrenince büyük bir tuzağın içine düştüler. Hayatta kalabilmek için yalnızca birbirlerine güvendiler. Malikânede Melek'in kaçtığı ortaya çıktı, Saadet'in buna yardım ettiği öğrenildi ve aile içinde büyük bir yüzleşme yaşandı. Doğan, Şimşek'in tehdidinin ciddiyetini anlayarak sert önlemler aldı. Çağla, Doğan'ın babasıyla barıştığını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve aralarındaki ilişki daha da çıkmaza girdi. Ardından Doğan'la yüzleşmek için yanına gelen Çağla, duyduğu sözlerle büyük bir yıkım yaşadı. İkilinin duygusal sahnesine Sezen Aksu'nun Kiraz Mevsimi şarkısı eşlik etti. Aynı zamanda Çağla, Mahinur'un sakladığı gerçekle yüzleşmeye başladı. Geri sayım sona yaklaşırken ise tehlike büyüdü. Doğan hem Melek'i bulmak hem de ailesini kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Finalde ise Çağla, Tahir'den hiç bilmediği yeğeninin hesabını sordu ve ortaya çıkan gerçek, Doğan'ı ailesiyle ilgili yeni bir sınavın içine sürükledi.