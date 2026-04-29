Boran Bey şehadete yürüdü...

Kuruluş Orhan’ın yayınlanan yeni bölümünde, beyliklerle yapılan savaşın ardından ağır yaralanan Boran Bey’in son anları izleyicinin yüreğini dağladı.

Savaş meydanında yaralanan Boran Bey'in yanına Sultan Orhan ve Cerkutay geldi. Son nefesini Orhan Gazi ve Cerkutay'ın kollarında veren Boran Bey,

"Beni önce Osman Bey'e, sonra sana yoldaş eden Allah'a hamd olsun." sözleriyle sadakatini ve teslimiyetini bir kez daha ortaya koydu.



Kelime-i şehadet getiren Boran Bey, bu sözlerin ardından son nefesini vererek şehit oldu. Sadakati, cesareti ve duruşuyla iz bırakan Boran Bey'in vedası, geceye damga vuran en duygusal anlardan biri oldu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Sultan Orhan rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.