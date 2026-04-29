Mutfak Bahane
Kuruluş Orhan'ın yapımcısı ve oyuncuları altın baklavada

Kuruluş Orhan'ın yapımcısı ve oyuncuları altın baklavada

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi X. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, 27-29 Nisan 2026 tarihlerinde rekor katılımla gerçekleşti.

Festivalin jüri başkanlığını atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ üstlenirken, jüri üyeleri arasında dizinin başarılı oyuncuları Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet de yer aldı. Üç gün süren festivalde öğrenciler hem jüri üyeleri ile hem de sinema dünyasının sevilen isimleriyle söyleşiler gerçekleştirdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen film festivaline; kurmaca, belgesel, animasyon, yapay zekâ ve kıpkısa kategorisi olmak üzere 105 ülkeden toplam 1888 başvuru yapıldı. Birbirinden ünlü isimlerin jüri üyesi olduğu festival, ödüllerin sahiplerini bulduğu görkemli gala gecesi ile sona erdi. Sadece öğrenci filmlerinin yarıştığı festivalde özel ödüllerin yanı sıra 5 kategoride 21 filme ödül verildi.

