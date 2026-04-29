Sultan Orhan’dan nikah öncesi ahaliye hitap!

Kuruluş Orhan’ın yayınlanan yeni bölümünde, Sultan Orhan Prenses Asporça ile nikahı öncesinde yaptığı saray erkanı ve ahaliye hitap etti.

Hanedan üyeleri ve ahali karşısına çıkan Sultan Orhan, sözlerine "Biz her daim deriz ki cenk sadece meydanda olmaz… Devlet sadece kanla, kılıçla muteber kılınıp payidar olmaz." ifadeleriyle başladı. Sultan Orhan'ın bu sözleri, saray erkanı ve ahali tarafından dikkatle dinlendi.

Konuşmasının devamında evliliğinin sebebini açıkça ifade eden Orhan Gazi, alınan bu kararın devletin geleceği adına atılmış bir adım olduğunu vurguladı. Sözlerinin sonunda nikahın hayırlı olması için dua eden Sultan Orhan, devletin istikbali için kararlılığını ortaya koydu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Sultan Orhan rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.