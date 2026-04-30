Açığa çıkan sırlar gecesi "Kuruluş Orhan"

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, dün yayınlanan bölümüyle strateji, duygu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sarayda alınan kararlar, cephede yaşanan büyük çatışmalar ve sarsıcı kayıplar geceye damga vurdu.

22. Bölümde neler oldu?

Sultan Orhan, Dursun'la yaptığı görüşmede hem yaklaşan cenk hem de Halime'yle kurulacak geleceğin planlarını yaptı. Cenk sonrası Halime'yi istemesi için Dursun'u tembihleyen Orhan Gazi, Karesi Beyliği ile ilgili bir hamlenin sinyallerini verdi.

Sultan Orhan'dan Fatma'ya af!

Saray balkonunda Fatma'yla yüzleşen Sultan Orhan, yaşananların ardından önemli bir karar verdi. "Bunca sırrı nasıl içinde tuttun?" sözleriyle sitemini dile getiren Orhan Gazi, Fatma'yı bir daha sır saklamaması şartıyla affetti.

Şahinşah tekrar oğluna kavuştu!

Oğlunun mezarı başında yas tutan Şahinşah Bey, bir anda Yiğit'in sesiyle sarsıldı. Öldü sandığı oğlunu karşısında gören Şahinşah'ın büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Nikah öncesi konuşma!

Asporça ile nikâhı öncesinde saray erkanı ve ahaliye seslenen Sultan Orhan, evliliğini ilan etti. Devlete ve millete hayırlı olması için dua eden Orhan Gazi, bu kararın önemini bir kez daha vurguladı.

Dursun yakalandı!

Dursun'un Sultan Orhan için çalıştığını öğrenen Şahinşah ve Demirhan, onu esir aldı. "Ne yaptıysam halkım ve vatanım için yaptım" diyen Dursun, ihanet suçlamalarıyla yüzleşirken kaderi belirsizliğini koruyor.

Evrenos ve Fatma evliliği planladı

Evlilik konusunu açan Evrenos Bey Fatma'nın zorlu şartlarıyla karşılaştı. Birkaç kez istemeye gelmesinin gerektiğini belirten Fatma, evliliğin kolay olmadığını ima ederek Evrenos'un gözünü korkuttu.

Çınarlı'da büyük mücadele!

Sultan Orhan ve Şahinşah'ın birlikleri yeniden karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki restleşme, şiddetli bir çatışmaya dönüşürken, Çınarlı'da savaşın dozu giderek arttı. Yiğit'in attığı okla Boran Bey'in yaralanması, mücadeleyi daha da alevlendirdi.

Asporça kaçıyor!

Saraydan çıkış yolu arayan Asporça, çocuklarla birlikte kaçış planını devreye soktu. Mücevherleri karşılığında bir at satın alan Asporça'nın Bursa'dan ayrılması, dengeleri değiştirecek yeni bir sürecin habercisi oldu.

Boran Bey şehadete yürüdü!

Savaş meydanında ağır yaralanan Boran Bey'in yanına Sultan Orhan ve Cerkutay geldi. Son nefesini onların kollarında veren Boran Bey, "Beni önce Osman Bey'e, sonra sana yoldaş eden Allah'a hamd olsun." sözleriyle sadakatini bir kez daha ortaya koydu. Kelime-i şehadet getiren Boran Bey, son nefesini vererek şehit oldu.