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HABERLER atv dijital Nisan’da da zirvede

atv dijital Nisan’da da zirvede

GİRİŞ TARİHİ:  04.05.2026 14:50
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atv dijital Nisan’da da zirvede

Televizyon kanallarının web siteleri arasında yapılan araştırmaya göre en önemli kategoriler olan “İzlenme” ve “Görüntülenme” dahil 24 kategoride atv.com.tr Nisan ayında birinci oldu.

Gemius verilerine göre atv.com.tr Stream metriğinde Real Users, Views, Visits, Reach, Audience Share, Duplication on any Media, Exclusive Real Users, Exclusive Reach, Exclusive Reach on selected Media, Web metriğinde Views, Visits, Time, Share of Time, Relative Share of Time, Average Time Viewed, Average Minute Rating, Exclusive Real Users %, Exclusive Real Users, Exclusive Reach, Exclusive Reach on selected Media, Visits Per Real User, Uygulama'da Views, Visits, Average Time Spent kategorilerinde birinci oldu.

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