Sultan Orhan’dan manastırda büyük oyun!

Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde, Sultan Orhan’ın manastırda kurduğu oyun izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Asporça'yı kurtarmak için manastıra sızan Sultan Orhan, Bizanslı muhafız kılığına girerek Prens Andronikos'u Asporça'nın yanına götürdü. Bu sırada Asporça'nın, "Asla başaramayacaksın" sözlerine karşılık Prens'in, "Papalık da benim yanımda" demesi, büyük bir planın kapılarını araladı.

Bu konuşma sırasında Katolik ve Ortodoks kilisesinin birleşme planını da öğrenen Sultan Orhan, kurduğu oyunla bir taşla iki kuş vurdu. Prens Andronikos, konuşmanın sonunda Bizans askeri sandığı Sultan Orhan'a güvenerek Asporça'yı Konstantinopol'a götürmesi için teslim etti.



Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Sultan Orhan rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.