Büyük oyunlar gecesi

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle duygu, aksiyon ve strateji dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Boran Bey’in şehadetiyle sarsılan saray, cephede verilen büyük mücadele ve sarayda ortaya çıkan sırlarla geceye damga vurdu.

23.Bölümde neler oldu?

Sultan Orhan'dan İntikam Yemini!

Boran Bey'in naaşı başında konuşan Sultan Orhan, sözleriyle hem alplerine güç verdi hem de düşmanlarına meydan okudu: "Zinhar yıkılmayacağız! Bir yürekte bin Boran yaşatacak, gazadan gazaya koşacağız. Yolunu yol bilenlere yoldaş, canımızı yakanlara azap olacağız!" diyerek kararlılığını ortaya koydu.

Cenk Meydanında Denge Değişti!

Sayıca üstün Şahinşah birlikleri karşısında zor anlar yaşayan Sultan Orhan, Evrenos Bey'in kıpçak erleriyle yetişmesiyle yeniden güç kazandı. Cenk meydanında üstünlüğü ele alan Orhan Gazi, düşmanı geri çekilmek zorunda bıraktı.

Evrenos'a Büyük Emanet!

Zaferin ardından Sultan Orhan ile Evrenos Bey arasında dikkat çeken bir konuşma gerçekleşti. "Sana canımı, kanımı, kılıcımı emanet edeceğim gün yakındır" sözleri, Evrenos'a duyulan güveni gözler önüne sererken, Evrenos Bey de bağlılığını bir kez daha dile getirdi.

Halime'den Cesur Baskın!

Dursun'u kurtarmak için harekete geçen Halime, beraberindeki birlikle hana baskın düzenledi. Çıkan çatışmada düşmanı alt eden Halime ve alpleri, Dursun'u esaretten kurtardı.

Sarayda İtiraf Şoku!

Asporça'nın kaçışıyla gerilen sarayda, çocuklar gerçeği açıklamak için Nilüfer, Malhun ve Gonca'nın karşısına çıktı. Asporça'nın kaçışına yardım ettiklerini itiraf etmeleri üzerine sarayın kadınları büyük şaşkınlık yaşadı.

Sultan Orhan'dan Manastırda Büyük Oyun!

Asporça'yı kurtarmak için manastıra sızan Sultan Orhan, Bizanslı muhafız kılığına girerek Prens Andronikos'un güvenini kazandı. Bu sırada öğrenilen Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşme planı, büyük bir sırrı açığa çıkardı. Kurduğu oyunla bir taşla iki kuş vuran Orhan Gazi, Asporça'yı Konstantinopol'a götürme bahanesiyle manastırdan çıkardı.

Sarayda Büyük Sevinç!

Cephede savaş sürerken sarayda müjdeli haber geldi. Alaeddin ve Gonca, yıllar sonra evlatlarına kavuşurken, oğullarına Hızır ismini verdi.

Sultan Orhan ve Asporça Arasında Buzlar Eriyor!

Asporça'yı kurtaran Sultan Orhan, onunla baş başa kaldığı anlarda sitemini dile getirdi. Asporça'nın özür dilemesiyle ikili arasındaki gerilim yumuşarken, aralarındaki bağın değişmeye başladığı hissedildi.