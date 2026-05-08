Esra Erol'da
GİRİŞ TARİHİ:  08.05.2026 16:11 GÜNCELLEME TARİHİ:  08.05.2026 16:12
"Nursel İle Mutfak Bahane" hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Merve ve Türkan Hanım'a büyük şok

Gelininin tabağını sürekli bularak rakiplerinin dikkatini çeken ve sürekli "tüyolaşıyorlar" iddialarına maruz kalan Türkan Hanım yazılan dilekçeler sonucu final günü gözlem altına alındı. Tadım ve puanlama kısmına kadar stüdyoya alınmayan Türkan Hanım rakiplerine ateş püskürdü.

Final günü Yeşim için gelen gelinlikler stüdyoyu süsledi

Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yuvasını kurtarmayı seçen Yeşim yeni bir yola adım attı. Evlilik tazeleyecek olan gelin içinde ukde kalan her şeyi gerçekleştirmeye kararlı. Seçtiği gelinlik ve abiyeler ile stüdyoda kayınvalidesine gövde gösterisi yapan yeşim hayallerine kavuşabilecek mi?

Haftanın kazananı kim oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile kazanan Yeşim oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

