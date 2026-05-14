atv'den yeni dizi: Altı Üstü İstanbul

atv’den yeni bir dizi geliyor. “Altı Üstü İstanbul” yakında sete çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin okuma provası gerçekleştirildi.

atv'nin, NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un cast çalışmaları tamamlandı. Güçlü hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken dizide; Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Cem Söküt ve Sacide Taşaner izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturacağı dizinin senaryosunu ise Yekta Torun ve Hilal Yıldız kaleme alıyor.

Yakında sete çıkmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu, gerçekleştirilen okuma provasında bir araya geldi. Ekibin enerjisi ve uyumu ise şimdiden dikkat çekti.

"Altı Üstü İstanbul", İstanbul'un kenar mahallesinde yaşayan Emir'in (Rahimcan Kapkap) bir grup arkadaşıyla birlikte hayallerine ulaşma mücadelesini konu alıyor. Güç, para ve ihanetin gölgesinde yolları kesişen gençler, attıkları her adımla birbirlerinin kaderini değiştirecek geri dönüşü olmayan seçimlerle yüzleşecek.

Dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi yolunu seçtiğini sandığı hikâyede, aslında hiçbir kararın tek başına alınmadığı ortaya çıkacak. "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikâyesi ve güçlü karakterleriyle yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Berk Ali Çatal, Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Altı Üstü İstanbul, yakında atv'de!