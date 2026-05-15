canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
10
BİLDİRİMLER
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER "Nursel İle Mutfak Bahane" hafta finalinde neler oldu?

"Nursel İle Mutfak Bahane" hafta finalinde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ:  15.05.2026 16:05
ABONE OL
"Nursel İle Mutfak Bahane" hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Dilara ve Murat final günü kozlarını nasıl paylaştı?

Günlerdir eşine ulaşamayan Dilara, kayınvalidesi ile büyük sorunlar yaşadı. Kayınvalidesinin Murat'ın yerini bildiğini öne süren Dilara, eşinin telefonu ile büyük bir şok yaşadı.

Beyhan Hanım'ın büyük hatası final gününe nasıl damga vurdu?

Gelini yarışmayı bırakan Beyhan Hanım "ben herkesin kayınvalidesiyim" diyerek yarışmaya devam etti. Dünürü ve gelini ile büyük yüzleşmeler yaşayan fenomen kayınvalide final gününde yine rahat durmadı. Görüntülerin kayıtlı olduğu hard diske müdahale ederek büyük bir soruna yol açtı.

Haftanın kazananı kim oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile kazanan Merve oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN