atv’nin izleyiciyle buluşmaya hazırlanan NTC Medya imzalı iddialı dizisi “Altı Üstü İstanbul”un çekimleri başladı. İstanbul’un farklı hayatlarını ve çarpışan dünyalarını ekrana taşıyan yapım, genç oyuncularla usta isimleri aynı kadroda buluşturuyor.

Dizide Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner rol alıyor. Kadroda ayrıca Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz gibi genç isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Yekta Torun ile Hilal Yıldız'ın imzasını taşıyor.

"Altı Üstü İstanbul", kenar mahallede yaşayan Emir'in (Rahimcan Kapkap) ve arkadaşlarının hayat mücadelesini merkezine alıyor. Hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle yüzleşen gençler; attıkları her adımda hem kendi hayatlarını hem de birbirlerinin kaderini değiştirecek kararlar vermek zorunda kalacak.

Dostlukların kırıldığı, aşkların yeniden şekillendiği ve herkesin kendi savaşını verdiği hikâye; İstanbul'un karmaşık sokaklarında izleyiciyi duygusal ve sürükleyici bir yolculuğa çıkaracak.

