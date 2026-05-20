Çağla’nın büyük ihaneti!

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on altıncı bölümüyle de nefesleri keserken, reytingin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. on altıncı bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,14 izlenme oranı ve %19,53 izlenme payı, 20+ABC1'de %5,39 izlenme oranı ve %17,61 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

16. Bölümde neler yaşandı?

Tahir Hancıoğlu'nun cenazesi, yalnızca bir vedaya değil, aile içinde yıllardır biriken öfke ve hesaplaşmaların da açığa çıkmasına sahne oldu. Cenazede yaşanan beklenmedik bir çıkış herkesi sarsarken, ortaya çıkan tehdit dolu mezar taşları Hancıoğlu ailesine açık bir gözdağı verdi. Doğan, ailesini hedef alan bu görünmez düşmana karşı savaş açarken, artık hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anladı. Cenazenin ardından aile malikanede bir araya geldi ve korkunun bütün eve yayıldığı hissediliyordu. Doğan, Tahir'in yerine geçmeye karar verdi ancak bunu eski düzenin kurallarıyla değil, korkunun ve sırların olmadığı yeni bir düzen kurarak yapmak istedi. Ardından Doğan, ailesini koruyabilmek için yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerine karşı açık bir hamle yaptı. Attığı bu adım, tarafları geri dönüşü olmayan bir çatışmanın içine sürükledi. Karşısındaki karanlık dünyanın kurallarını öğrenmeye başlayan Doğan, ilk kez kendi sınırlarını aşmak zorunda kaldı. Bu süreçte hem ailesini ayakta tutmaya hem de korkunun evin içine yerleşmesini engellemeye çalıştı. Malikanede yıllardır saklanan sırların ortaya çıkmasıyla aile içinde büyük bir yüzleşme yaşandı. Özellikle Melek'le ilgili gerçek, herkesi derinden sarstı ve Hancıoğlu ailesinin tüm dengelerini altüst etti. Geçmişin yükü birer birer bugüne taşınırken, aile fertleri artık yalnızca Şimşek'le değil, birbirleriyle ve yıllardır sustukları gerçeklerle de mücadele etmek zorunda kaldı. Doğan, kurduğu kusursuz planla İhtiyar'ın yıllardır sakladığı gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve ikili arasında kaçışı olmayan bir yüzleşme yaşandı. Geçmişin karanlık sırları birer birer açığa çıkarken, taraflar arasındaki gerilim geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı. Tam bu sırada Çağla'nın Şimşek'in yanında yer alması ise izleyenleri şaşırttı. Bu beklenmedik hamle, yalnızca dengeleri altüst etmekle kalmadı, aralarındaki tüm güveni sarsarak yeni bir çatışmanın kapısını araladı.

