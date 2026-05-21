Sarayda dengeler sarsıldı

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle sarayda yaşanan büyük yüzleşmeler, aşk ve kıskançlık gerilimi, Evrenos ve Fatma’nın kınasında ortaya çıkan sırlar ve Sultan Orhan’ın müzakere masasındaki sert tavrıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Sarayda dengeler değişirken, Bizans cephesinde kurulan yeni ittifak ve Sultan Orhan'ın İznik hamlesi geceye damga vurdu.

24. Bölümde neler oldu?

Dursun ve Halime pusuya düştü!

Dursun'u kurtarmasının ardından Halime ile Dursun, Demirhan Bey'in alplerinin kurduğu pusuya düştü. Halime ve Dursun tüm güçleriyle mücadele etse de sayıca üstün olan düşman karşısında zor anlar yaşadı. Demirhan Bey'in alpleri, Dursun'u yeniden ele geçirerek büyük bir gerilimin fitilini ateşledi.

Şehzadelere ahır cezası!

Asporça ve alplarıyla birlikte saraya dönen Sultan Orhan, Asporça'nın saraydan kaçışının hesabını şehzadelerinden sordu. Şehzadeler af dilese de Sultan Orhan, onları ahır temizliğiyle cezalandırdı. Bu karar, hem sarayda hem de şehzadeler üzerinde Sultan Orhan'ın otoritesini bir kez daha gösterdi.

Sultan Orhan'dan Nilüfer'e son uyarı!

Asporça'nın saraya dönüşüyle birlikte Nilüfer'in şikâyetleri yeniden gündeme geldi. Nilüfer'in Asporça'dan yana sözleri karşısında Sultan Orhan, onu son kez uyardı. Çocukların tavrı konusunda da tembihte bulunan Orhan Gazi, saraydaki gerilimi kontrol altına almaya çalıştı.

Evrenos muradına erdi!

Sultan Orhan'ın daveti üzerine Evrenos, yanına Cerkutay ve Nasuh'u da alarak Fatma'yı istemeye gitti. Zorlu geçen isteme merasiminde heyecan ve gerilim bir arada yaşanırken, Evrenos sonunda muradına erdi. Fatma ve Evrenos'un evlilik yolundaki bu adımı sarayda büyük sevinç oluşturdu.

Sultan Orhan'dan İmparator'a İznik resti!

Yeni Bizans İmparatoru'nun Şahinşah, Demirhan ve Mehmet Bey'le kurduğu ittifakın ardından Sultan Orhan ile müzakere masası kuruldu. İmparatorun tehditlerine kulak asmayan Sultan Orhan, masada geri adım atmadı. Orhan Gazi'nin İznik'in kendisine teslim edilmesini istemesi, müzakere sahnesinin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Fatma'nın kınasında gerilim tırmandı!

Sarayda Fatma için düzenlenen kına gecesinde tansiyon yükseldi. Asporça'ya da kına yakılması Nilüfer'i öfkelendirirken, iki kadın arasındaki gerilim bir kez daha açığa çıktı. Yaşananların ardından Nilüfer kınayı terk ederek saraydaki kırılmayı daha da büyüttü.

Kınaya gelen kadın sarayı karıştırdı!

Sarayda düğün heyecanı yaşanırken, gizemli bir kadın yanındaki çocukla birlikte ortaya çıktı. Kadının, çocuğun babasının Evrenos olduğunu söylemesi sarayda büyük bir şok etkisi yarattı. Bu iddianın ardından Fatma, atını alarak sarayı terk etti.

Orhan ve Asporça arasında engeller kalktı!

Asporça Hatun ile Sultan Orhan arasında duygusal anlar yaşandı. Asporça'nın gitme isteğini geri çeviren Sultan Orhan, onun yanında olduğunu hissettirdi. Bu sözlerin ardından Asporça, aralarına konulan kılıcı kaldırarak sevgisini dile getirdi. Bu sahne, Orhan ve Asporça arasındaki bağın yeni bir döneme girdiğini gösterdi.