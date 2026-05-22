canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Ana Haber
10
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Yeni sezona damga vuracak dizi: 'Mercan Köşk'ün başrolünü Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor!

Yeni sezona damga vuracak dizi: 'Mercan Köşk'ün başrolünü Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor!

GİRİŞ TARİHİ:  22.05.2026 10:46
ABONE OL
Yeni sezona damga vuracak dizi: 'Mercan Köşk'ün başrolünü Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor!

atv ekranlarında yeni sezon için hazırlıklar tüm hızıyla başladı. FARO ve Sinehane ortak yapımı olan ‘Mercan Köşk’ dizisi, derinlikli karakterleri ve yüksek dramatik yapısıyla yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken projenin başrol oyuncuları da belli oldu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, dizinin merkezinde yer alan Aras ve Cemre karakterlerine hayat verecek.

Müziğinden senaryosuna yıldızlar geçidi

Tarsus'un büyülü atmosferinde çekilecek olan 'Mercan Köşk', etkileyici hikâyesiyle yeni sezonun en merak edilen projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait. Dizinin güçlü senaryosunu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici kaleme alırken; müzikler ise başarılı ve ödüllü besteci Toygar Işıklı'nın imzasını taşıyor.

Sırlar, intikam ve imkansız bir aşk

Cemre'nin (Hafsanur Sancaktutan) hayatı, nikâhının hemen ardından eşinin gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gerçeğin peşine düşen Cemre'nin yolculuğu, onu Tarsus'a, gizemlerle dolu Mercan Köşk'e sürükler. Diğer tarafta ise ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras (Kubilay Aka) vardır. Aras'ın kurduğu kusursuz düzen, Cemre'nin Mercan Köşk'e gelişiyle temelinden sarsılır. İkilinin yolları kesiştiğinde, iki düşman aile arasında ölümcül bir mücadele baş gösterirken; bu tehlikeli karşılaşma aynı zamanda imkânsız bir aşkın da ilk kıvılcımını ateşleyecektir. Güçlü oyunculuk performansları ve sürükleyici hikâyesiyle

'Mercan Köşk', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyi büyülemeye hazırlanıyor.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN