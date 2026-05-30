EZGİ HİSLERİNE GÜVENDİ

“VAR MISIN YOK MUSUN”

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun"un 2.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği yarışmanın 2.bölüm yarışmacısı Ezgi Nur Bozdağ oldu. 29 yaşında, evli ve kadın kuaförü olan Ezgi, çocukluğundan bu yana hem maddi hem de manevi zorluklarla mücadele etti. Ezgi'nin yarışmadaki en büyük hedefi annesine bir ev alabilmekti.



11 numaralı kutuyla yarışan Ezgi, ilk turlarda açtırdığı kırmızılara rağmen kendi hislerine güvenmekten vazgeçmedi. Geçmiş yıllarından bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı ve stüdyodakilere de duygusal anlar yaşattı.



6.turda tabloyu lehine çeviren Ezgi, 825.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek oyunu sonlandırdı. Ancak bölümün en çarpıcı anı karar sonrası yaşandı. "Ya devam etseydi?" sorusuyla açılan son 2 kutuda 5 milyon TL hala para ağacında duruyordu. Ezgi, bir tur daha devam etmesi halinde bankadan 1.800.000 TL teklif alacaktı. Büyük hüsran yaşayan Ezgi'nin kutusundan 500.000 TL çıktı.



Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı Perşembe akşamı 20.00'de atv'de!