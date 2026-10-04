Mercan Köşk'te Toprak'ın dönüşüyle hesaplar yeniden açılıyor!

Aras ve Cemre yakınlaşırken Toprak intikam için Tarsus'ta!

atv'nin FARO ve Sinehane ortak yapımı dizisi Mercan Köşk, dün yayınlanan 5. bölümüyle heyecanı yükseltti. Aras'ın Esved'e karşı başlattığı mücadele giderek sertleşirken, Cemre'ye gelen gizemli mesaj ikili arasında yeni bir yüzleşmeye neden oldu. Aras'a karşı öfkeyle Tarsus'a dönen Toprak ise kimseye görünmeden gerçeğin peşine düştü. Toprak'ın dönüşü, Aras ve Cemre arasında giderek güçlenen yakınlığın nasıl etkileneceği sorusunu da beraberinde getirdi.

5. Bölümde neler yaşandı?

Esved'in yasa dışı işlerine büyük bir darbe vuran Aras, limandaki hamleleriyle rakibini köşeye sıkıştırmaya devam etti. İki taraf arasındaki mücadele giderek büyürken, Esved'in Aras'a karşı atacağı adımlar yeni bir hesaplaşmanın sinyallerini verdi. Cemre ise kendisine gelen gizemli mesajın ardından Aras'ın karşısına çıktı. Toprak'la ilgili cevapsız soruların gölgesinde Aras ve Cemre arasındaki bağ güçlenmeye devam ederken, ikilinin yaşadığı anlar aralarındaki duyguların da giderek daha görünür hale gelmesine neden oldu.

Mercan Köşk'te Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek, yeni bir krizin fitilini ateşledi. Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması ise Gülcan'ı geçmişinde yaşadığı travmalarla yeniden karşı karşıya bıraktı. Mert'e yapılanlara kayıtsız kalmayan Cemre, Behiye'nin karşısına çıkarak yaşananların hesabını sordu.

Tüm bunlar yaşanırken Toprak, Aras'a karşı biriktirdiği öfkeyle Tarsus'a döndü. Kimseye görünmeden hareket etmeye çalışan Toprak, her an fark edilme tehlikesine rağmen gerçeğin peşine düştü. Aras ve Cemre'nin yakınlığını gördükten sonra Aras'a duyduğu öfke daha da büyüyen Toprak'ın dönüşü, hem Mercandağ hem de Hozan ailesi için yaklaşan büyük hesaplaşmanın habercisi oldu. Bölümün finaline Toprak'ın lunaparkta Çınar'a görünmesi damga vururken, yeni bölümde Toprak'ın nasıl ve ne zaman herkesin karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

İki düşman ailenin geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalarını, sırlarını ve tüm engellere rağmen filizlenen imkansız bir aşkı Tarsus'un güçlü atmosferinde ekrana taşıyan 'Mercan Köşk'ün yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor. Hikayesini Ahunur Serdaroğlu'nun kaleme aldığı dizinin senaryosunu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici yazıyor. Oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu, Mehmet Avcı, Engin Yüksel ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri Toygar Işıklı imzası taşıyor.

Yeni bölümden heyecan dolu ilk tanıtım

"Yarım kalan ne varsa geri almaya geldim!"

Bölüm sonrası yayınlanan yeni bölüm tanıtımda Esved'in Aras'a yönelik tehditleri devam ederken, Cemre Toprak'ın Tarsus'a geldiğinden ve kendilerini takip ettiğinden emin oluyor. Aras ise Toprak'ın çaresiz hissettiği için karşılarına çıkamadığını ve onları uzaktan izlemekle yetindiğini söylüyor. Tanıtımın finalinde Toprak'ın babasının karşısına çıkarak "Ben geldim baba" demesi dikkat çekerken, tam o sırada Selçuk'un gelerek Toprak'ı görmesi gerilimi zirveye taşıyor. Toprak'ın artık saklanamayacağı bu karşılaşma, Mercan Köşk'te geri dönüşü olmayan gelişmelerin de sinyalini veriyor.

Mercan Köşk, her Cumartesi saat 20.00'de atv'de!