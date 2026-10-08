Esra Erol'la "Var Mısın Yok Musun" yeniden başlıyor!

atv’nin milyonlar dağıtan yarışması Var Mısın Yok Musun geri dönüyor. Sunuculuğunu Esra Erol’un yaptığı program Salı akşamı kaldığı yerden devam ediyor.

Türkiye'nin hayalleri gerçeğe dönüştüren yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma programı, yeni bölümleriyle Salı ve Çarşamba olmak üzere haftada iki kere izleyici ile buluşacak.

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da;

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

"Var Mısın Yok Musun", yeni bölümleriyle Salı - Çarşamba saat 20.00'de atv'de!