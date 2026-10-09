İzleyicinin seçimi Güneşin Doğduğu Yer oldu

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, Fifty5 Blue tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde AB Sosyal Statüde %3,49 izlenme oranı ve %12,43 izlenme payı 20+ABC1’de %4,43 izlenme oranı ve %13,68 payı alarak “iki kategoride de birinci” oldu.

4.Bölümde neler yaşandı?

Ceyhun'un teklifi Leyla'yı yıktı, Kenan'la dostluğunu sarstı



Ceyhun'un para karşılığında bir gece birlikte olma teklifine öfkelenen Leyla, ona tokat atıp açıklamalarını dinlemeyi reddetti. Kenan da duydukları karşısında arkadaşına sert tepki gösterdi. Ceyhun, Leyla'nın Kenan'ın anlattığı gibi bir kadın olup olmadığını anlamak için bu teklifi yaptığını söyleyince Leyla'nın öfkesi ve kırgınlığı daha da büyüdü. Kenan'a hesap sorup bağ evinden ayrılan Leyla, peşinden gelerek özür dileyen Ceyhun'u bir daha görmek istemediğini söyledi. Leyla'nın ayrılmasının ardından Kenan ile Ceyhun arasındaki hesaplaşma sürdü. Ceyhun, Leyla'da oğlu için her şeyi göze alan bir anne gördüğünü anlatsa da Kenan, arkadaşının onu sınamak istediğine inanmadı. Hanzade'yi üzmemek için konuyu büyütmeyeceğini ancak Ceyhun'a artık güvenemeyeceğini söyledi.

Leyla'ya zor gününde Sabiha sahip çıktı

Kalacak bir yer bulmak için Sabiha'nın yanına giden Leyla, oğluna duyduğu özlemi ve Kenan'ın kendisine yaşattıklarını anlattı ancak onun kim olduğunu söylemedi. Leyla'nın acısını paylaşan Sabiha da evladına hasret olduğunu dile getirdi. Eski fotoğraflarını gösterip oğlu Ercan'dan söz etti ancak hikâyesini anlatmayı başka bir zamana bıraktı. Sabiha'nın yardımıyla Şeniz Müzikhol'ün mutfağında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Leyla, kazandığı parayla Teneke Mahallesi'nde küçük bir ev kiralayarak kendi emeğiyle hayatını kurmaya başladı.

Suzi, Celadet'e şantaj yaptı, Kenan bir kez daha yalanlara inandı!



Adana'ya gelen Suzi, Berlin'de Leyla'ya kurulan tuzağı Kenan'a anlatmamak karşılığında Celadet'ten bir milyon mark istedi. Celadet bu miktarı vermeyi reddetti ve kendi uygun gördüğü şekilde anlaşmasını yaptı. Suzi başına bir şey gelirse Kenan'a ulaştırılacak bir mektup bıraktığını da söyledi. Zeki'yle birlikte Yüreğir'deki eve gönderilen Suzi, Zeki'nin içeceğine gizlice ilaç koyup konuşmayı Berlin'deki tuzağa getirerek itirafta bulunmasını sağladı. İlacın etkisiyle Zeki, Suzi'ye birlikte Kozanlara karşı oyun kurmayı teklif etti. Konuşmayı gizlice kaydeden Suzi, Zeki kendinden geçince konağa döndü.

Konakta karşısında Suzi'yi gören Kenan tepki gösterince Celadet, onu Leyla'nın Almanya'ya götürmesine yardımcı olması için çağırdığını söyledi. Ardından Celadet yalanlarına başladı, Suzi de destekleyerek devam etti. Celadet, Hanzade'nin de onayladığı bir plan uydurdu. Suzi'nin saçlarını boyayarak Leyla adına kimlik çıkartması ile Leyla'nın ülkeden gönderilmesini kolaylaştırmayı hedeflediğini anlattı. Celadet'le yalnız kalan Suzi ise istediği parayı iki yüz bin marka çıkardı. Celadet onu konakta ağırlamak zorunda kaldı ancak Emir'e yaklaşmasına izin vermedi.

Leyla'ya aşkı ortaya çıkan Ceyhun, ailesiyle karşı karşıya geldi!

Ceyhun'un para teklif ettiği kadının Kenan'ın eski eşi olduğunu öğrenen Hikmet, ona sert tepki göstererek Leyla'dan uzak durmasını istedi. Leyla'nın masumiyetine inandığını ve yardım etmek istediğini söyleyen Ceyhun, konuşma sırasında ona aşık olduğunu itiraf etti. Cezmi'nin Şennur'la belgesel çekerken ofiste açık unuttuğu kamera, bu konuşmayı kaydetti. Akşam görüntüleri izleyen Devran, Şennur ve Cezmi, Ceyhun'un hem para teklifini hem de aşk itirafını öğrendi. Öfkelenen Devran, ertesi sabah Celadet'e giderek Leyla meselesinin artık kendi ailesini de etkilediğini söyledi ve çözüm istedi.Şennur'un anlattıklarının ardından abisiyle yüzleşen Hanzade, onun Kenan'ın eski eşine aşık olmasına tepki gösterdi. İki kardeş karşı karşıya gelirken Ceyhun, konuşmasının kaydedildiğini ve herkesin gerçeği öğrendiğini duyunca şok oldu.

Leyla, Emir'i beklerken Kenan'ın tuzağına düştü



Ejder'in verdiği bilgiyle mahalleye gelen Kenan, Leyla'dan Adana'yı terk etmesini istedi. Leyla Emir'i almadan gitmeyeceğini söyledi ve oğlunu göstermesi için Kenan'ın dizlerine kapanıp ağladı. Kenan'ın sessizliğinden umutlanan Leyla, kazandığı parayla çarşaf, oyuncak ve çikolata alıp evini oğluna hazırladı. Ancak Celadet, Leyla'dan bir an önce kurtulmak için Zeki'yle bir plan kurdu. Leyla'yı önce hapse attırmaya, ardından sınır dışı ettirmeye karar verdi. Leyla işteyken evine kendilerine ait altınlar yerleştirildi.Kapısı çalınca Emir'in geldiğini sanan Leyla, karşısında Munise'yi buldu. Munise ile oturup sohbet ettikleri sırada polisler eve baskın yaptı. Aramada gizlenen altınlar bulundu. Oğluna kavuşmayı bekleyen Leyla, Munise'yle birlikte Celadet'in kurduğu tuzağın içinde kaldı.

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni bölümüyle Perşembe akşamı atv'de.