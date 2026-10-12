Cannes'da güneş, Burak Özçivit'le doğdu!

“Güneşin Doğduğu Yer”in yıldızı Burak Özçivit, MIPCOM’un ilgi odağı oldu.

atv'nin yeni sezon dizisi "Güneşin Doğduğu Yer (Land of the Sun)"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Cannes'da düzenlenen MIPCOM 2026 fuarının açılışında atv standını ziyaret etti.

Dünyanın dört bir yanından televizyon ve medya profesyonellerini Cannes'da buluşturan MIPCOM'da, "Güneşin Doğduğu Yer" de uluslararası yolculuğuna çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in Cannes'a gelişi ise fuarın en dikkat çeken buluşmalarından biri oldu.

Cannes sokaklarında hayranları ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Burak Özçivit, kendi dizisinin afişlerinin önünde fotoğraf çektirirken de büyük ilgi odağı oldu.

Burak Özçivit, atv standında uluslararası sektör profesyonelleriyle buluştu!

Burak Özçivit, atv standında dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör profesyonelleri ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleşen röportajlarda "Güneşin Doğduğu Yer" ve dizinin uluslararası yolculuğuna dair soruları yanıtlayan oyuncu, MIPCOM'un en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Dizinin başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit'i ve yapımcısı Burak Sağyaşar'ı atv Genel Müdürü Ali Türkarslan, Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak ve atv İçerik Satış Grup Müdürü Müge Akar ağırladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, "Güneşin Doğduğu Yer"in uluslararası tanıtım süreci ve global pazarlardaki yolculuğu da değerlendirildi.

Özçivit: "Türk dizilerinin evrensel dili: Aşk"

Burak Özçivit, atv standında verdiği röportajlarda Türk dizilerinin dünyadaki başarısına ve evrensel duyguların hikâye anlatımındaki önemine dikkat çekti.

Dizinin başarısında tüm ekibin emeğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan oyuncu, yoğun çalışma temposu nedeniyle Cannes'a gelemeyen rol arkadaşlarına da selamlarını iletti. Başarılı oyuncu, Türk dizilerinin dünya genelinde gördüğü ilgiye dikkat çekerek hikâyelerdeki evrensel duyguların önemini vurguladı. Özellikle aşkın, izleyicileri farklı coğrafyalarda bir araya getiren güçlü bir tema olduğunu belirten oyuncu, canlandırdığı karakterlerde izleyicilerin kendi hayatlarından duygular bulabilmesinin Türk dizilerinin uluslararası başarısında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Dizilerin yalnızca bir hikâye anlatmakla kalmadığını, Türkiye'nin kültürünü, şehirlerini ve turizm potansiyelini de dünyaya tanıttığını dile getiren Özçivit, yeni dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"de hayat verdiği Kenan Kozan karakterinde de aynı aşk duygusunun izleyicileri beklediğini söyledi.

Yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı "Güneşin Doğduğu Yer"; güçlü hikâyesi, dikkat çekici karakterleri ve etkileyici atmosferiyle uluslararası alıcıların ilgisini çekiyor.

MIPCOM 2026 kapsamında Cannes'da yalnızca bir gün bulunan Burak Özçivit, fuardaki yoğun programının ardından Türkiye'ye dönerek dizinin setinde çalışmalarına devam edecek.

atv, güçlü içerikleri ve yıldız oyuncularıyla MIPCOM'da Türk dizilerinin uluslararası başarısını Cannes'a taşımaya devam ediyor.