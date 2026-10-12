Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna yeni sunucusu ve yeni para ağacıyla giriyor

Cem Öğretir’in sunacağı ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yeni sezonuna yeni para ağacıyla merhaba diyecek!

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezon hazırlığını tamamladı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programının sunucusu ekranların sevilen ismi Cem Öğretir oldu. Yeni sezonunda para ödüllerini de arttıran yarışmanın en yüksek para ödülü 10 milyon TL olurken diğer 14 sorunun da para değerleri yükseldi.

Yeni sezonunda yarışmacılarına daha çok para kazandıracak!

Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak;

1.Soru-2.000 TL

2.Soru-5.000 TL

3.Soru-7.500 TL

4.Soru-10.000 TL

5.Soru-20.000 TL BARAJ

6.Soru-30.000 TL

7.Soru-50.000 TL BARAJ

8.Soru-100.000 TL

9.Soru-200.000 TL

10.Soru-300.000 TL BARAJ

11.Soru-500.000 TL

12.Soru-1.000.000 TL

13.Soru-2.000.000 TL

14.Soru-4.000.000 TL

15.Soru-10.000.000 TL

Kim Milyoner Olmak İster Cem Öğretir'in sunumuyla yakında atv'de!