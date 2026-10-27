18 yıllık düğüm Müge Anlı'da çözüldü!

Hamid'in biyolojik babası DNA testiyle belirlendi.

atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına, ilik nakli için biyolojik babasını bulma umuduyla başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın beklediği haber bugünkü canlı yayında geldi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, annesi Nihal Beyit'in soruşturma sırasında adını verdiği kişinin Hamid'in biyolojik babası olduğu belirlendi. Sonucun açıklandığı yayında, Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş, babaannesi Mürüvet Hanım ve dedesi Tevfik Bey de yanındaydı.

Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası belli oldu!

DNA sonucunu avukatı açıkladı!

Akdeniz anemisiyle mücadele eden Hamid, nakil hazırlıkları sırasında kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenmişti. Annesinden babasının kimliğini öğrenmek için programa başvuran gencin arayışı, yayınların ardından başlatılan soruşturmayla yeni bir aşamaya taşınmıştı. Nihal Beyit'in verdiği ismin yanı sıra birkaç kişiden daha DNA örneği alındığını belirten Müge Anlı, sonucu açıklamak üzere Hamid'in gönüllü avukatlığını üstlenen Merve Şarlan'a bağlandı. Adli Tıp Kurumu raporunu paylaşan Şarlan, annenin adını verdiği kişinin biyolojik baba olduğunun belirlendiğini açıkladı. Müge Anlı, "Bir tek Hamid'in mutlu olması kaldı, iyileşmesi kaldı" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Anne Nihal Beyit hakkında dava açıldı.

Avukat Merve Şarlan, soruşturmanın hukuki sürecine ilişkin yeni bir bilgiyi de paylaştı. Şarlan'ın açıklamasına göre Nihal Beyit hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı; çocuğun soybağını değiştirme ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından Torbalı Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Müge Anlı, yayınları ihbar kabul ederek soruşturma başlatan Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına, soruşturmayı yürüten Pancar Jandarma Karakol Komutanlığına ve avukat Merve Şarlan'a teşekkür etti.

"O yine bizim çocuğumuz"

Hamid'i büyüten ailesi, bu önemli gününde de desteğini sürdürdü. Mehmet Sağbaş, "Bizim için önemli olan Hamid'in iyi olması. O iyi olsun, başka bir şey istemiyoruz" dedi. Dede Tevfik Bey ise "Hamid yine bizim çocuğumuz" diyerek yaşadıkları müddetçe maddi ve manevi olarak yanında olacaklarını söyledi. Babaanne Mürüvet Hanım da aynı duyguları paylaştığını belirtti. Biyolojik babasının fotoğrafı televizyon izleyicileriyle paylaşılmadan Hamid'e gösterilirken, stüdyodaki ailesi aralarındaki benzerliğe dikkat çekti.

"Bir yerden başlamak zorundasın"

Sonuç karşısında heyecanını ve sevincini dile getirmekte zorlanan Hamid'e seslenen Müge Anlı, yaşadıklarının ardından yeniden güven duymasının önemini vurguladı. Kendisini büyüten ailesinin ve ona destek olan insanların yanında olduğunu hatırlatarak, "Ne yaşadıysan yaşadın. Bir yerden başlamak zorundasın tekrar" dedi. Hamid'e profesyonel destek sunan Klinik Psikolog Pelin Hazer de telefonla yayına bağlanarak istediği zaman kendisiyle iletişime geçebileceğini belirtti. Biyolojik babasının belirlenmesiyle arayışında önemli bir aşama geride kalan Hamid için şimdi gözler, tedavi sürecine ve nakil için uygun verici bulunmasına çevrildi