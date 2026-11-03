Emir'in son umudu da yandı!

atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan dolu on dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluştu. Uzay’ın tuzakları Emir ve arkadaşlarını hedef alırken, finalde alevlere teslim olan taksi, Emir’in ailesi için kurduğu hayalleri de küle çevirdi.

19. Bölümde Neler Oldu?

Doping tuzağını Uzay'ın kurduğunu anlayan Emir, itiraz sürecinin aylar sürebileceğini öğrenince futbolu bırakıp taksiciliğe başladı. Annesiyle ablasını Fahriye'ye gönderen Emir, kendisi boş dükkânda kaldı. Naz ise Nihal aracılığıyla ev tutabilmesi için ona para ulaştırdı.

Mert, Sado, Alina ve Duru, Emir'in masumiyetini kanıtlamak için dopingli suyu veren Kemal'in peşine düştü. Ancak arayışlarından haberdar olan Uzay, yeni bir tuzak kurdu.

Bora ve Pamir, dört arkadaşın Kemal'in evinde olduğu sırada araçlarına yasaklı madde yerleştirdi. Kurulan tuzak sonucu Mert, Sado, Alina ve Duru gözaltına alındı.

Bölümün finalinde Emir, müşteri sandığı iki adamın saldırısına uğradı. Uzay'ın saldırıyı iptal eden mesajını görmeyen adamlar, ev için aldığı parayı çalıp taksiyi parçaladı.

Aracı korumaya çalışırken başına aldığı darbeyle yere yığılan Emir, gözlerini açtığında taksiyi alevler içinde buldu. Naz damda hazırladığı yemekte onu beklerken Emir, bütün çabasına rağmen yangını söndüremedi ve çaresizlik içinde gözyaşlarına boğuldu.

Emir yeniden ayağa kalkabilecek mi? Arkadaşları kendilerine kurulan tuzaktan kurtulabilecek mi?

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!