Kenan'ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ‘Ketche’ Hakan Kırvavaç’ın oturduğu dizisi ‘Güneşin Doğduğu Yer’, Perşembe akşamı sekizinci bölümüyle ekrana geliyor.

8. Bölüm

Kenan'ın Leyla'yı kaçırdığını öğrenen Ceyhun harekete geçer. Leyla'yı Kenan'ın elinden almak için sınır tanımayacağını göstermesi, Kozan ailesinin endişelerini giderek artırır. Bu sırada Leyla'yı geri kazanmaya çalışan Kenan için gerçekler giderek daha karmaşık bir hal alır.

Celadet, Zeki'yle sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Girdiği savaşlardan mağlup çıkmaya başlayan Celadet, yeni kozlar oynamak zorunda kalır. Beklenmedik bir kaza iki ailenin gündemini de değiştirir. Kenan kendisinden uzaklaştıkça öfkesi büyüyen Hanzade, tartışmaların dozunu giderek artırır.

Leyla için Teneke Mahallesi'nde hayat giderek zorlaşırken şüpheleri iyice büyüyen Kenan tüm dengeleri değiştirecek bir hamlede bulunur. Kenan, Leyla'yı yeniden kazanabilecek mi? Ceyhun'un Leyla için göze aldıkları, iki aileyi nasıl karşı karşıya getirecek? Celadet'in yeni kozları onu köşeye sıkışmaktan kurtaracak mı?

Kenan'ın büyüyen şüpheleri hangi gerçeğin kapısını aralayacak? Tüm bu soruların yanıtları perşembe akşamı atv'de!

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı 20.00'de atv'de.