Kutusu beklediği şansı getirmedi!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 44. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 44 Bölüm yarışmacısı 29 yaşındaki Ebru Laura Kırdök oldu. Annesi İtalyan, babası Artvinli olan Laura, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu. 6 yıldır mutlu bir evliliği var.

İlk turda arka arkaya mavi kutular açtıran Laura, 2. turda Murat'ın kutusunda ilk 5.000.000 TL'yi bulsa da 3. turda da bulduğu mavi kutularla yarışmaya iyi bir başlangıç yaptı. 3. turun sonunda bankanın 200.000 TL'lik teklifini reddetti.

Annesinin ve kız kardeşinin stüdyoya gelerek sürpriz yaptığı anlar yüzleri güldürdü. 4. turda da mavileri bulmaya devam eden Laura'ya bankanın teklifi 350.000 TL oldu. Para ağacında açılmayan 5 kırmızı kutu olmasından dolayı bankanın teklifini reddetti. 5. ve 6. turda bulduğu 2.000.000 TL, 750.000 TL ve son 5.000.000 TL'lik kutular sonrasında morali bozulsa da bankanın 641.000 TL'lik teklifini kabul etmeyerek yarışmaya devam etti.

Son turda 3.000.000 TL'yi açtırdıktan sonra para ağacında 1.000.000 TL ve 250.000 TL kalan Laura'ya bankanın son teklifi 550.000 TL oldu. Teklifi kabul etmedi ve kendi kutusuna gitti. Kutusundan 250.000 TL çıktı ve yarışmadan buruk bir şekilde ayrıldı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!