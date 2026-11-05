Çocuklarının geleceği için riske girmedi, doğru kararı verdi

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 45. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 45. Bölüm yarışmacısı 33 yaşındaki Nuriye Yazar oldu. Yarışmaya Yozgat'tan katılan Nuriye, 2023 yılında eşinden boşanmış ve iki oğluyla birlikte yaşıyor.

İlk üç turda 5.000.000 TL, 1.000.000 TL ve 2.000.000 TL'yi bulan Nuriye yarışmaya istediği gibi başlayamadı. Bankanın üçüncü tur sonundaki 140.000 TL'lik teklifini hayalleri için yetmeyeceğini söyleyerek reddetti. 4. tura 2 mavi kutu açtırarak güzel bir başlangıç yapsa da tekliften önceki kutuda son 5.000.000 TL'yi de bulduktan sonra büyük ödül hayaline veda ederek duygusal anlar yaşadı. Bankanın bu turdaki 140.000 TL'lik teklifini kabul etmedi ve yarışmaya devam etti.

Annesinin ve çocuklarının stüdyoya bağlanmasının ardından kendisini toparladı ve 5. turda arka arkaya 3 mavi kutu açtırdı. 6. tura giderken para ağacında 3.000.000 TL ve 750.000 TL bulunan Nuriye, bankanın 305.000 TL'lik teklifine "yokum" dedi. 7.tur öncesinde bulduğu iki sarı kutu sonrasında bankadan 610.000 TL teklif aldı. Çocuklarının geleceği için daha fazla riske girmek istemedi ve bankanın teklifine "varım" dedi.

"Devam etseydi ne olurdu?" sorusuna cevap bulmak için açtırdığı kutularda 3.000.000 TL ve 750.000 TL'yi buldu. Kendi kutusundan 5 TL çıkınca Nuriye, "İyi ki teklifi kabul etmişim." dedi.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!