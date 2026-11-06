Güneşin Doğduğu Yer en çok izlenen dizi oldu!

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, FIFTY5 BLUE TR tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği 'Güneşin Doğduğu Yer', dün akşam sekizinci bölümüyle ekrana geldi.

Kenan ile Leyla arasında zorlu yüzleşme

Leyla'yı Teneke Mahallesi'nden zorla arabasına bindirip dağ evine götüren Kenan, Hanzade'den ayrılıp onunla yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Leyla, Berlin'de kendisine kurulan tuzağı anlatmasına rağmen Kenan'ın hala şüphe duyduğunu görünce onun sevgisine de inanamayacağını söyledi.

Dağ evinden ayrılmak isteyen Leyla'yı Kenan engellemeye çalıştı. İtişme sırasında yere düşen bıçağı alan Leyla, Kenan'dan yaklaşmamasını istedi. Kenan bıçağı elinden almak isterken kazayla yaralandı. Leyla hemen gömleğiyle yarasına tampon yaptı.

Ceyhun'dan Leyla için büyük fedakarlık

Kan kaybeden Kenan, Leyla'ya Emir'i alıp gitmesini söyledi ancak Leyla onu bırakmadı. Tam bu sırada dağ evine ulaşan Ceyhun, Leyla'dan olayın kaza olduğunu öğrendi ve bıçağı bilerek eline aldı. Ardından birlikte Kenan'ı hastaneye götürdüler. Yol boyunca Kenan'ın başını kucağında tutan Leyla, ona dayanması için destek olmaya çalıştı. İkilinin yakınlığından rahatsız olan Ceyhun ise Kenan ameliyata alındıktan sonra Leyla'yı korumak için suçu üstlenmeye karar verdi. Leyla karşı çıksa da tutuklanıp sınır dışı edilmesi halinde Emir'i bir daha göremeyebileceğini söyleyerek onu ikna etti.

Kenan, gözlerini açınca Leyla'nın adını sayıkladı

Kenan'ın ameliyattan çıktığı ve hayati tehlikesinin kalmadığı haberi herkese derin bir nefes aldırdı. Hanzade ile Celadet, Kenan'ın başında beklerken Leyla, Hanzade'nin onunla ilgilendiğini görünce oradan uzaklaştı. Sabah kendine gelen Kenan, Leyla'nın adını sayıkladı. Bir an Hanzade'yi Leyla sanıp ona 'sevgilim'ye seslendi. Hanzade duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Kenan, Leyla'yı suçlayan annesine sert tepki gösterdi.

Kenan, polise Ceyhun'un adını verdi, Ceyhun tutuklandı

Kenan, polise Ceyhun'la iş yüzünden tartıştıklarını, eline bıçak alıp onu tehdit ettiğini ve Ceyhun bıçağı almaya çalışırken kazayla yaralandığını söyledi. Leyla'nın ise içeride uyuduğunu ve hiçbir şey görmediğini söyleyerek onu olayın dışında tuttu. Kenan'ın ifadesinin ardından Atahanlıların konağına gelen polis, suçu üstlenen Ceyhun'u gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan Ceyhun tutuklandı. Devran, oğlunun işlemediği bir suç yüzünden cezaevine gönderilmesine tepki gösterirken Hanzade, Adil'den tutukluluğa itiraz etmesini istedi. Kenan'ın ifadesi ve Ceyhun'un suçu üstlenmesi, gerçeğin ortaya çıkmasını zorlaştırdı.

Suzi'nin şantajı Celadet'i köşeye sıkıştırdı, Zeki ile Celadet karşı karşıya geldi

Suzi, Zeki'nin itiraflarının bulunduğu kasetin kopyalarını Berlin'deki avukatına gönderdiğini söyleyerek Celadet'i tehdit etti. Köşeye sıkışan Celadet, Suzi'nin susmak için istediği şartları kabul etmek zorunda kaldı. Ardından Celadet, gerçekleri Suzi'ye anlattığı için Zeki'yle yüzleşti. Tartışma sırasında onu konaktan kovunca Zeki, Celadet'in başına silah dayayıp uçurumun kenarına sürükledi. Her şeyi Kenan'a anlatmakla tehdit etti. Celadet geri adım atıp Zeki'nin gönlünü almaya çalıştı. İkili görünürde barışsa da aralarındaki güven sarsıldı.

Suzi'nin yeni hedefi Heybet'in serveti

Zeki, konuşmalarını kaydedip Celadet'e dinlettiği için Suzi'den hesap sordu. Suzi ise kayıtların ikisini de koruduğunu söyleyerek asıl planını açıkladı. Heybet'le evlenip mal varlığını ele geçirmek isteyen Suzi, konağın yeni hanımağası olmayı hedeflediğini söyledi. Zeki de ona yardım etmeyi kabul etti.

Kenan, Suzi'den Berlin'de Yaşananların Hesabını Sordu

Taburcu olmayı beklemeden hastaneden ayrılan Kenan, kimseye görünmeden konağa gidip Suzi'yi Varda Köprüsü'ne götürdü. Suzi, Leyla'yı suçlamayı sürdürdü. Bu kez anlattıklarına inanmayan Kenan, Suzi'yi sıkıştırıp Leyla'ya tuzağı kimin kurduğunu sordu. Hastaneden beri Kenan'ı takip eden Korap, olanları uzaktan izledi.

Leyla, Ceyhun'u Cezaevinde Ziyaret Etti

Adil'in yardımıyla cezaevine giren Leyla, Ceyhun'la görüştü. Leyla'yı karşısında gören Ceyhun hem şaşırdı hem sevindi. Leyla, Ceyhun'un hapse girmesi yüzünden içinin rahat olmadığını ve ağır bir ceza almasından korktuğunu söyledi. Ceyhun ise evlilik teklifini hatırlatıp Leyla'ya aldığı yüzüğü parmağında görüp göremeyeceğini sordu.

Devran Asiye'ye Para Verdi, Mahalleli Leyla'ya Saldırdı

Ceyhun'un tutuklanmasının ardından Teneke Mahallesi'ne giden Devran, Leyla'yı iki aileyi birbirine düşürmekle suçladı ve onu mahalleden çıkarması için Asiye'ye para verdi. Sabiha'nın mahallede olmadığından emin olan Asiye, Leyla yüzünden herkesin evinden olabileceğini söyleyerek mahalleliyi kışkırttı. Asiye'nin peşine takılan kalabalık, Leyla'nın evine girip eşyalarını parçaladı ve sokağa attı. Cezaevi ziyaretinden dönen Leyla, evinin halini görünce ellerinde sopalarla bekleyen kalabalığa tepki gösterdi. Asiye mahalleden kovulması için bağırdı. Bunun üzerine Leyla'nın üstüne yürüyen kalabalık, onu yere düşürüp tekmeledi ve çamurun içine sürükledi. Leyla öfkeli mahallelinin saldırısı altında kaldı.