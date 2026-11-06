Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan yaralandı! 8. Bölümde neler yaşandı?

Perşembe akşamlarına damga vuran Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan ve Leyla yüzleşti. Kenan'ın barışma hamlesi olayları daha da içinden çıkılmaz hale getirdi. Kenan'ın tüm çabalarına rağmen Leyla yumuşamazken, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kenan yaralandı, ölümle burun buruna geldi.

Güneşin Doğduğu Yer'in 8. Bölümünde neler oldu?

Zor günler geçiren ve Leyla'yı yeniden kazanmak isteyen Kenan onu kaçırmaya karar verdi. Leyla'yı zorla arabasına bindirip dağ evine götüren Kenan sevgisini haykırdı. Kenan'ın Hanzade ile evli olması ve hala annesine inanıyor olması Leyla'nın kararını etkiledi. Kenan, Hanzade'den ayrılıp Leyla ile yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Leyla, Berlin'de kendisine kurulan tuzağı anlatmasına rağmen Kenan'ın hala şüphe duyduğunu görünce onun sevgisine de inanmadı ve dağ evinden ayrılmak istediğini belirtti. Sözlerinin Kenan üzerinde bir tesiri olmadığını fark eden Leyla öfkesine yenik düştü.

Yüzleşme sert bitti, Leyla Kenan'ı yaraladı!

Leyla, Kenan'ın barışma çabalarına karşı koymak ve gitmek istedi. İtişme sırasında yere düşen bıçağı alan Leyla, Kenan'dan yaklaşmamasını istedi. Kenan onun elinden bıçağı almak isterken kazayla yaralandı. Leyla sınır dışı edilme ihtimaline karşı yine de Kenan'ı o halde bırakmak istemedi ve hemen gömleğiyle yarasına tampon yaptı.

Ceyhun, Leyla için tutuklanmayı göze aldı!

Her yerde Leyla'yı arayan Ceyhun sonunda ona ulaştı. Leyla gözyaşları ve panik içindeyken Ceyhun da dağ evine geldi. Bu olaya adının karışmasının büyük sonuçlar doğurma ihtimaline rağmen Leyla, Kenan'ı yalnız bırakmadı. Yaşananları öğrenen Ceyhun Leyla'nın elinden bıçağı aldı. Ceyhun ve Leyla, Kenan'ı hastaneye yetiştirmeyi başardı. Kızgın olsa da sevdiği adamın o halde olması Leyla'yı derinden üzmüştü. Neyse ki bıçak iç organlara zarar vermemişti. Kenan'ın ameliyatı başarılı geçti ve gözlerini yeniden hayata açtı. Olası bir durumda suçu üstlenmeyi göze alan Ceyhun, bıçakta parmak izinin çıkması sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de atv'de