Nihat Hatipoğlu Çermik’te vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde düzenlenen Nihat Hatipoğlu’nun “Dosta Doğru” programı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Çermik Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Programda ilahiler seslendirilirken vatandaşların soruları da yanıtlandı.

Nihat Hatipoğlu'nun Çermik programına yoğun katılım gerçekleşti

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 5 Kasım'da Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen "Dosta Doğru" programı Aslan Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Etkinliğe Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, siyasi parti ilçe başkanları da katıldı. Salondaki vatandaşlar, Hatipoğlu'nu yakından dinleme ve programı yerinde takip etme fırsatı buldu.

Çermik'te manevi sohbet ve soru-cevap buluşması

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri, vatandaşların doğrudan sorularını yönelttiği soru-cevap etkinliği oldu. Katılımcılar, merak ettikleri konuları Nihat Hatipoğlu'na iletirken Hatipoğlu da yöneltilen soruları yanıtladı. Böylece program, yalnızca bir sohbet etkinliği olmanın ötesinde, vatandaşların aktif olarak katılım sağladığı bir buluşmaya dönüştü. Vatandaşlar, hem ilahileri dinledi hem de Hatipoğlu ile aynı ortamda buluşmanın heyecanını yaşadı.

Çermik halkı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile buluştu

Televizyon ekranlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Dosta Doğru" programı, Çermik'te gerçekleştirilen etkinlikle izleyicileriyle yüz yüze buluştu. Ekran başında takip edilen manevi sohbetlerin bu kez salonda vatandaşlarla paylaşılması, programın izleyicileriyle kurduğu iletişimi farklı bir boyuta taşıdı. Özellikle soru-cevap bölümünde vatandaşların doğrudan programa dahil olması, izleyici ile Nihat Hatipoğlu arasındaki etkileşimi ön plana çıkardı.