Milyoner’de familya sorusu... Cevabı herkesi şaşırttı!

Cem Öğretir'in başarılı sunumuyla atv ekranlarında yeni bölümleriyle Cumartesi ve Pazar izleyiciyle buluşan "Kim Milyoner Olmak İster?" milyonlar kazandırmaya devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen programdaki familya sorusu dikkat çekti.

atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen "Hangisi diğerlerinden farklı bir familyaya aittir?" sorusu merak uyandırdı. 300. Bin TL değerindeki 10. Soru aynı zamanda baraj sorusuydu. Şıklarda A - Patates, B - Kabak, C - Domates ve D - Patlıcan yer aldı.Yarışmacı patates diyerek yanlış cevabı vermiş oldu.

"Hangisi diğerlerinden farklı bir familyaya aittir?" sorusunun cevabı ne?

Sorunun doğru cevabı kabaktı. Patates, domates ve patlıcan Patlıcangiller (Solanaceae) familyasında yer alırken kabak, Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasına ait. Böylece dört seçenek arasından farklı familyaya mensup olan sebzenin kabak olduğu ortaya çıktı. Şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacı 20 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.