Milyoner’de polonyum sorusu: Elementin adı hangi ülkeden geliyor? İşte çok konuşulan Radyoaktif özelliğinden ötürü yüksek düzeyde zehirli olan, 1898’de Marie Curie ve Pierre Curie tarafından keşfedilen ‘Polonyum’ adlı element, adını hangisinden alır?” sorusu ve cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster'de polonyum sorusu... Doğru cevap dikkat çekti. Yarışmacının karşısına çıkan soruda, radyoaktif özelliği nedeniyle yüksek düzeyde zehirli olan ve 1898 yılında Marie Curie ile Pierre Curie tarafından keşfedilen polonyum elementinin ismini nereden aldığı soruldu. Şıklar arasında "Polo" adlı spor, Polonya adlı ülkeden, Marco Polo adlı seyyahtan ve Kuzey Kutbu'ndan seçenekleri yer aldı. Sorunun doğru cevabı ise B şıkkı: "Polonya" adlı ülkeden oldu.

Polonyum elementine bu isim, Polonya doğumlu bilim insanı Marie Curie tarafından, doğduğu ülkeye ithafen verildi. İddialı yarışmacı soruya doğru cevap vererek diğer soruyu açtırmaya hak kazandı.