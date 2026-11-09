Milyoner’in milyonluk harf sorusu: Cumhurbaşkanlarının soyadları nasıl sayılır?

Milyoner 8 Kasım yayınında, üniversite sınavında eşit ağırlıkta Türkiye 35.si olan Özgür Yücel'i terleten milyonluk soru... 1923’ten günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı yapmış 12 kişinin soyadında, toplamda hangi şıktaki harf diğer üçünden daha fazla geçer?

Milyoner'de cumhurbaşkanlarının soyadları üzerinden hazırlanan milyonluk soru dikkat çekti!

atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen bir soru, hem yarışmacıyı hem de ekran başındaki izleyicileri düşündürdü. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görev yapan cumhurbaşkanlarının soyadlarını temel alan soru, harf sayımı üzerine kuruldu.

Başarılı bir yarışma çıkaran 19 yaşındaki Özgür Yücel yanlış yanıtladığı soruyla milyonere veda etti. Yarışmacıya "1923'ten günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı yapmış 12 kişinin soyadında, toplamda hangi şıktaki harf diğer üçünden daha fazla geçer?" sorusu yöneltildi. Dört seçenek arasında A, E, Ö ve Ü harfleri yer aldı. Dikkatli bir karşılaştırma gerektiren soru, genel kültür bilgisinin yanı sıra sayma becerisini de ön plana çıkardı.

Doğru cevap şaşkınlık yarattı!

Cumhurbaşkanlarının soyadları incelendiğinde en fazla tekrar eden harfin E olduğu ortaya çıktı. Yarışmada sorulan bu soru, izleyicilere de kendi bilgilerini sınama fırsatı sundu.