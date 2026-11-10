Altı Üstü İstanbul’da Mert ve Sado, Melek’in planını nasıl çözdü?

Altı Üstü İstanbul’un 20. bölümünde Mert ve Sado, Melek’in planını çözerek dikkatleri üzerine çekti. Uzay’ın kurduğu tuzakların gölgesinde gelişen olaylarda Melek’in attığı adımlar, iki arkadaşın şüphelerini artırdı.

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da heyecan giderek yükseliyor..

Emir'in yaşadığı kayıpların ardından yeniden ayağa kalkmaya çalıştığı süreçte Mert ve Sado da Uzay'ın oyunlarının hedefi oldu. İki arkadaş, kendilerini içine çeken olayların arka planını anlamaya çalışırken Melek'in planını da fark etti.

Melek'in hamleleri şüpheleri artırdı

Uzay, kazandığı zaferin ardından Melek ile yakınlaşırken yaşanan gelişmeler beklenmedik bir yöne ilerledi. Melek'in yaşadığı hayal kırıklığı ve verdiği kararlar, olayların seyrini değiştirdi.

Mert ve Sado'nun Melek'in planını çözmesi ise bölümün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. İki arkadaşın elde ettiği bilgiler, Uzay'a karşı yürüttükleri mücadelede yeni bir dönemin kapısını araladı.

Emir, Mert ve Sado'dan karşı hamle

Uzay'ın kurduğu tuzakların yalnızca Emir'i değil, Mert ve Sado'yu da etkilediğinin anlaşılmasıyla üç arkadaş yeniden harekete geçti.

Bora'nın çöpe attığı telefonun bulunması ve bu telefon üzerinden alınan itiraf kaydı, Uzay'ın oyunlarının ortaya çıkarılmasında önemli rol oynadı. Kayıtta doping tuzağından Emir'in gasp edilmesine ve taksisinin yakılmasına kadar uzanan olayların perde arkası açığa çıktı.

Hesaplaşma kapıda!

Emir ve arkadaşlarının hazırladığı hamle, Uzay ile Hasan'ı karşı karşıya getiren büyük bir hesaplaşmaya dönüştü. Melek'in kararları ve Uzay'la arasındaki yakınlaşmanın nasıl sonuçlanacağı da merak konusu oldu.

Altı Üstü İstanbul'da Mert ve Sado'nun ortaya çıkardığı gerçekler, gelecek bölümlerde yaşanacak gelişmelerin de habercisi oldu.

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