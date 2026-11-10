Hesaplaşma felakete dönüştü!

atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan dolu yirminci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Uzay’ın kurduğu tuzakları ortaya çıkaran Emir, hesap sormak için karşısına çıktı. İkili arasındaki hesaplaşma, araya giren Hasan’ın da dahil olduğu boğuşmada Uzay’ın yaralanmasıyla sonuçlandı.

Gasp edilip taksisi yakıldıktan sonra yaralı halde Tarık Hoca'ya sığınan Emir, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Zehra oğlunu teselli ederken Tarık, takımdan uzaklaştırılma kararına itiraz edebileceklerini söyledi. Sezen'in yardımıyla serbest kalan Sado, Mert, Alina ve Duru ise rahat bir nefes alamadı. Bora'nın tutanak ve görüntüleri kulübe ulaştırmasıyla Sado ve Mert de takımdan uzaklaştırıldı. Arkadaşlarının da aynı tuzağa düşmesine öfkelenen Emir, Uzay'ın oyunlarını ortaya çıkarmaya karar verdi.

Kemal'in peşine düşen gençler ona ulaşamasa da Bora'nın çöpe attığı telefonu buldu. Bu telefonu kullanarak Bora'yı köşeye sıkıştıran Emir ve arkadaşları, Uzay'a suçlarını itiraf ettirip ses kaydı almasını istedi. Mecburen kabul eden Bora'nın getirdiği kayıt; doping tuzağından Sado ve Mert'e kurulan tuzağa, Emir'in gasp edilmesinden taksinin yakılmasına kadar bütün planları açığa çıkardı.

Uzay'ın kendisini değiştirmeye çalıştığını öğrenen Melek ise Naz'la yüzleşti. Kendisini hep kardeşi Naz'la kıyaslamanın yarattığı kırgınlıkları dile getiren Melek, annesi ve babasının desteğiyle Uzay'ın karşısına olduğu gibi çıkmaya karar verdi. Fahriye'nin gösterişli sahne kıyafetiyle Galip'in davetine katılan Melek, alaycı bakışlara rağmen geri adım atmadı. Galip'in onu göndermesini istediği Uzay ise herkesi şaşırtarak Melek'i sevgilisi olarak tanıttı.

Diğer yanda Hasan, Bayram'ı takip ederek onu Ömer'e para verirken yakaladı. Can'ı kaçıranın Bayram olduğunu bildiğini söyleyen Hasan, gerçeği Emir'e anlatacağını açıkladı. Bayram korkuya kapılırken Hasan, Emir'le konuşmak üzere Galip'in davetine gitti.

Bölümün finalinde Emir, Uzay'a ses kaydını dinletti. Suçlarının ortaya çıktığını anlayan Uzay, kontrolünü kaybederek cam bir şişeyi kırdı ve Emir'i tehdit etti. Melek'in yardım çağrısıyla odaya gelen Hasan, bastonuyla araya girdi. Ancak yaşanan boğuşmada kırık şişe Uzay'ın karnına saplandı. Uzay'ın Hasan'ın üzerine yığıldığı anlar bölüme damga vurdu.

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!