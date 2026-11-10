Oğlunu sevgilisinden ayırmak isterken 435 bin TL'sinden oldu!

Manisa’dan Müge Anlı’ya başvuran Gülhizar Karagedik, 35 yaşındaki oğlunu evlenmek istediği kadından ayırmak için başvurduğu sözde üfürükçü tarafından 435 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Oğlunun başına kötü şeyler geleceği korkusuyla parasını kaptırdığını söyleyen anne, hem parasını geri almak hem de kendisini kandırdığını öne sürdüğü Şıh Emine ile yüzleşmek istiyor.

Manisa'dan Müge Anlı programına katılan Gülhizar Karagedik, oğlunun evlenmek istediği kadını istemeyince çareyi sözde üfürükçüde aradı. 35 yaşındaki oğlunu sevgilisinden ayırmak isteyen Karagedik, Şanlıurfa'da yaşadığını söylediği Şıh Emine'nin kendisine anlattıklarına inandığını ve bu süreçte toplam 435 bin TL gönderdiğini öne sürdü.

Oğlunun sevgilisiyle evlilik kararı aldığını ancak bu evliliğe sıcak bakmadığını anlatan Gülhizar Karagedik, arkadaş tavsiyesiyle tanıştığı kadını gördükten sonra oğlunu vazgeçirmeye çalıştığını söyledi. Daha önce tanıdığı Şıh Emine'ye başvurduğunu belirten Karagedik, sözde üfürükçünün kendisine gelininin geçmişiyle ilgili çeşitli iddialarda bulunduğunu ve oğlunun büyük tehlike altında olduğunu söylediğini aktardı.

Oğlunu öldürüleceğini söyleyerek korktuğunu iddia etti

Şıh Emine'nin oğlunun öldürüleceğini, bir kuyuya atılacağını ve yakılacağını söylediğini öne süren Karagedik, kendisine tılsım yapılacağına ve bu sayede oğlunun sevgilisinden ayrılarak yeniden kendisine döneceğine inandığını anlattı. Bu sözlerin ardından ilk olarak 205 bin TL, daha sonra 80 bin TL gönderdiğini belirten anne, son olarak kuyumcuya giderek altınlarını bozdurduğunu ve 150 bin TL daha yolladığını söyledi.

Toplamda 435 bin TL gönderdiğini ifade eden Gülhizar Karagedik, parasını aldıktan sonra Şıh Emine'nin telefonlarını kapattığını ve kendisine ulaşamadığını iddia etti.

Oğlu evlendi, annesiyle arası açıldı

Oğlunu sevgilisinden ayırmak için verdiği mücadelenin sonunda hem parasını kaybettiğini hem de oğluyla arasının bozulduğunu anlatan Karagedik, yaşadığı pişmanlığı gözyaşlarıyla dile getirdi. Oğlunun kendisine sırt çevirdiğini söyleyen anne, "Ben ne yaptıysam annelik içgüdüsüyle yaptım. Ben oğlumu kurtaramadım. O benim canım ciğerim, onları sırtımda büyüttüm. Ben üfürükçüye inandım, kandırıldım. Elin kızı için benden geçti ama ben oğlumdan geçemiyorum" ifadelerini kullandı.