Esra Erol’da Aylin 40 gün sonra canlı yayında: 10 Kasım’da neler anlattı?

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Aylin, ailesine Kıbrıs'ta üniversite kazandığını söyleyerek evden ayrıldı. Ailesi, eğitim görmesi amacıyla kendisine para verdiğini ve kızlarının Kıbrıs'a gittiğini düşündüğünü anlattı. Aylin'in 10 Kasım 2026 Salı günü Esra Erol'un programına katılması, yaklaşık 40 gündür devam eden kayıp dosyasında önemli bir gelişme oldu.

Aylin 40 gün sonra stüdyoda

Aylin'den haber alamayan ailesi Esra Erol'a başvurdu. Ailenin temel kaygısı, kızlarının İstanbul'da nerede olduğu ve güvende bulunup bulunmadığıydı. Ailenin anlattığına göre Aylin'in Kıbrıs'a gitmediği, İstanbul'da bulunduğu ortaya çıktı. Üniversiteyle ilgili anlattıklarının da gerçeği yansıtmadığı gündeme geldi.

10 Kasım 2026'da Aylin, Esra Erol'un stüdyosuna geldi. Aylin'in karşısında anne ve babası vardı. Ailesi, onun İstanbul'a gitmesini ve kendilerinden uzun süre haber vermemesini sorgularken Aylin de kendi kararlarını savundu. Aylin, kendisini bir kişinin zorla götürmediğini, İstanbul'a gitme kararını kendisinin verdiğini anlattı. Bir arkadaşının kendisine iş imkânından söz ettiğini, kendisinin de çalışmak için gittiğini ifade etti.

Taraflar karşı karşıya

Ailenin en büyük tepkisi, Aylin'in kendilerine doğruyu söylemeden evden ayrılmasıydı. 10 Kasım yayınında üzerinde durulan konulardan biri de Aylin'in İstanbul'da birlikte hareket ettiği erkekle ilgiliydi. Aylin tüm iddiaları yalanladı. Söz konusu kişinin kendisini motosikletle işyerine getirmediğini, işyerinin konumunu bir arkadaşından aldığını ve kendi başına gittiğini söyledi.

Baba özellikle kızının İstanbul'da yalnız olmasına dikkat çekerek, başına kötü bir şey gelmesinden korktuğunu ifade etti.