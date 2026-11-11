Var Mısın Yok Musun’da İhsan hangi teklifi kabul etti, kutusundan ne çıktı?

atv ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun’un 46. bölümünde yarışan İhsan, 5 milyon TL’lik büyük ödül için mücadele etti. Heyecan dolu anların yaşandığı bölümde banka tarafından sunulan 800 bin TL’lik teklif, İhsan’ı zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. Peki İhsan teklifi kabul etti mi, kendi kutusundan ne çıktı?

İhsan 800 Bin TL'lik Teklifi Kabul Etti!

Yarışma boyunca kutuları açtırarak büyük ödüle ulaşmaya çalışan İhsan, kritik aşamaya geldiğinde bankadan 800 bin TL'lik teklif aldı.

Karar vermeden önce yakınlarının ve yarışmacı arkadaşlarının fikirlerini alan İhsan, özellikle kız kardeşinin tavsiyesini dikkate aldı. Kız kardeşinin de teklifi kabul etmesini istemesi üzerine kararını veren İhsan, "Bu teklife varım!" diyerek 800 bin TL'lik teklifi kabul etti. Böylece İhsan, 5 milyon TL'lik büyük ödül için risk almak yerine 800 bin TL ile yarışmaya veda etti.

İhsan'ın Kutusundan Ne Çıktı?

İhsan'ın teklifini kabul etmesinin ardından gözler seçtiği 22 numaralı kutuya çevrildi. Kutunun açılmasıyla birlikte İhsan'ın kendi kutusunda 100 bin TL olduğu ortaya çıktı. İhsan, 800 bin TL'lik teklifi kabul ederek kendi kutusundaki 100 bin TL'den 700 bin TL daha fazla kazandı.

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