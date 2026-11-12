Altı Üstü İstanbul'dan uluslararası başarı!

atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, Türkiye’deki başarısının yanı sıra uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

ATV Distribution tarafından Different Lives adıyla uluslararası dağıtımı gerçekleştirilen Altı Üstü İstanbul dizisi, 19 ülkeden 500'ün üzerinde başvuru arasından 65. Rose d'Or Ödülleri'nin Soap / Telenovela kategorisinde finalist olarak seçilerek uluslararası izleyiciler nezdindeki gücünü bir kez daha kanıtladı. Dizi, Türkiye'de atv ekranlarında yaz sezonunun en başarılı açılışlarından birine imza atarken Orta Doğu'da da eş zamanlı yayınla izleyicilerle buluştu. Bu adaylık, dizinin hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda yakaladığı başarının önemli bir göstergesi. Rose d'Or finalisti olmak, dizinin bölgesel popülaritesini küresel sahneye taşıma yolunda önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Altı Üstü İstanbul, kardeşinin trajik ölümünün ardından yolu zengin bir dünyayla ve aşkla kesişen yetenekli genç futbolcu Emir'in, kendisini rekabet, sırlar ve adalet mücadelesi içinde bulduğu sürükleyici hikayesini konu alıyor.

Rose d'Or kazananları, 30 Kasım 2026 tarihinde Londra'daki King's Place'te düzenlenecek törenle açıklanacak.