Hem duygulandırdı hem kazandı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 47.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 47. Bölüm yarışmacısı 29 yaşındaki Serhat Özer oldu. 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Serhat, yarışmaya İzmit'ten katıldı.

Yarışmanın başında, yakın zamanda şehit olan ağabeyinin hayalini gerçekleştirmek için yarışacağını söyleyerek herkese duygusal anlar yaşattı. İlk tura mavi kutuları açtırarak başlayan Serhat bir ilke imza attı ve turun sonunda bankanın 90.000 TL'lik teklifiyle ilk turda alınmış en yüksek teklifi elde etti. "daha kırılacak çok rekor var!" diyerek bankanın teklifine "yokum" dedi.

1.tura kadar peş peşe açtırdığı kutularda 2.000.000 TL, 750.000 TL ve 2.000.000 TL gibi büyük ödülleri açtırarak üzüntü yaşasa da bankanın 600.000 TL'lik teklifini hayalleri için reddedip yarışmaya devam etti. 6. Turun sonunda 3.000.000 TL ve 5.000.000 TL'yi para ağacında tutmayı başararak bankadan 1.200.000 TL teklif aldı. Daha fazla riske girmek istemeyen Serhat, "varım" diyerek teklifi kabul etti.

"Devam etseydi ne olacaktı?" sorusuna yanıt bulmak için açtırdığı kutularda ise sırasıyla 5.000.000 TL ve 3.000.000 TL çıktı. Bu durumda bankanın Serhat'a yapacağı teklif 110.000 TL olacaktı. Kendi kutusundan yalnızca 50 TL çıkınca doğru bir karar verdiğini anlayan yarışmacı, stüdyodan büyük bir mutlulukla ayrıldı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!