İntikam planları felakete dönüşüyor!

atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 21. Bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul’un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

21. Bölüm Özeti

Uzay'ın yaralanması, Emir ve arkadaşlarını içinden çıkılması güç bir durumun ortasında bırakır. Hasan'ı cezaevine göndermeye kararlı olan Uzay, intikamını almak için kendi hayatını dahi tehlikeye atmaktan çekinmez. Kardeşini kurtarmak isteyen Emir ise Sado ve Mert'le güçlerini birleştirerek bir plan hazırlar. Kızlar da bu mücadelede onlara destek olacaktır. Ancak Uzay'ın bitmek bilmeyen intikam arzusu, yaşananları giderek daha karmaşık bir noktaya taşır.

Bayram'ın gizlediği gerçekler gün yüzüne çıkmaya hazırlanırken Galip de kendi intikam planını devreye sokmak üzeredir.

Arkadaşlarını kurtarmak için mücadele eden Emir'in yanı sıra kızlar da erkeklerden habersiz farklı bir plan üzerinde çalışır. Her şeyin kontrolden çıkmaya başladığı sırada beklenmedik birinden gelen yardım, bütün dengeleri altüst eder. Ancak herkes kendi hesaplaşmasının peşine düşerken intikam amacıyla atılan adımlar, arka arkaya büyük felaketleri beraberinde getirir.

Rami hayatta kalabilmek için mücadele ederken Hasan ve Uzay için de zaman giderek daralır. Emir ise hayatını tamamen değiştirecek büyük bir gerçeğin eşiğinde olduğundan henüz habersizdir…

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!