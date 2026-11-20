Kenan gerçekleri öğrendi, Leyla kararını verdi.

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği 'Güneşin Doğduğu Yer', dün akşam dokuzuncu bölümüyle ekrana geldi.

Leyla Teneke Mahallesi'nde ölümden döndü

Asiye'nin kışkırttığı mahalleli, Leyla'yı mahalleden göndermek için saldırıya geçti. Tekme ve sopalarla dövülen Leyla, aldığı darbeler sonucu bilincini kaybetti. Mahalleli olay yerinden dağılırken Leyla'nın yardımına Sabiha yetişti. Ağır yaralanan Leyla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Leyla'nın durumunu öğrenen Kenan, hastaneye koştu. Yoğun bakımda Leyla'nın elini tutan Kenan, yaşananlardan kendisini sorumlu tuttu. Leyla'dan Emir için hayata tutunmasını istedi. Saldırının ardından Devran'a sığınan Asiye ise olayların kontrolden çıktığını anlattı. Leyla'nın bu kadar ağır yaralanmasını istemediğini söyleyen Devran, Asiye'nin bir süre konakta kalmasına izin verdi.

Suzi, Berlin'deki tuzağı Kenan'a anlattı

Kenan, Varda Köprüsü'nde Suzi'den yıllardır saklanan gerçekleri öğrendi. Leyla'ya Berlin'de kurulan tuzağın arkasında annesi Celadet'in olduğunu öğrenen Kenan, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Adana'ya kendi isteğiyle geldiğini, Celadet'i bildiklerini anlatmakla tehdit ettiğini ve Zeki'nin itirafını kaydettiği kaseti tamirhanede sakladığını da söyledi. Kenan'ın gerçekleri öğrenmesiyle paniğe kapılan Suzi ve Zeki kaçmaya çalıştı. Zeki, iki yüz bin markı gizlice saklarken ikili bir pansiyona yerleşti. Ancak aralarında para yüzünden anlaşmazlık çıktı. Korap'ın da aynı pansiyonda bulduğu ikili, İstanbul'a kaçmaya hazırlanırken İhsan'ın adamları tarafından yakalandı. Kenan, depoya getirilen Zeki'den hesap sorarken Suzi'nin pasaportunu parçaladı.

Kozan Konağı'nda büyük hesaplaşma

Kenan'ın hastaneden dönüşünü bekleyen Celadet, konakta hazırlıklarla ilgilenirken Ahsen ve Medet'e duyduğu güveni dile getirdi. Ancak Nazlı'nın bulduğu fotoğraflar her şeyi değiştirdi. Leyla ile Emir'in birlikte doğum günü kutladıkları fotoğrafları gören Celadet, Ahsen ile Medet'i konaktan kovdu.

Kenan ise konağa dönerek annesiyle tüm ailenin önünde yüzleşti. Celadet, yaptıklarını Kozan ailesinin geleceğini korumak için gerçekleştirdiğini savundu. Ancak Kenan, annesinin kendi hedefleri uğruna Leyla'nın hayatını mahvettiğini ve Emir'i annesinden ayırdığını söyleyerek onu konaktan gönderme kararı aldı. Ahsen ve Medet'in de kovulduğunu öğrenmesi kararını daha da kesinleştirdi.

Celadet, Munise üzerinden yeni bir plan yaptı

Konaktan ayrılmadan önce Celadet, Apo Ağa'nın borcuna karşılık Munise'yle evlenme teklifini yeniden dinlemiş ancak cevap vermemişti. Sarıbelen'deki bağ evine yerleşen Celadet, konağa dönmenin yollarını ararken Apo Ağa'yı arayarak teklifini kabul etti. Böylece Munise'nin geleceğini de etkileyecek yeni bir hamle yaptı.

Hanzade ve Ceyhun arasında gizli anlaşma

Annesiyle hesaplaşmasının ardından Hanzade'den de ayrılmak isteyen Kenan, boşanmak istediğini söyledi. Ancak Hanzade, Kenan'ı kaybetmemek için hamileliğini kullandı. Kenan, çocuğuna sahip çıkacağını ancak evliliğini sürdürmeyeceğini söyledi. Kenan'ın kararını değiştiremeyen Hanzade, eline aldığı makası karnına dayayarak kendisine ve bebeğe zarar vermekle tehdit etti. Cezaevinden çıktıktan sonra konağa gelen Ceyhun kardeşinin yaşadığı sorunları öğrendi. Kenan'ın Leyla'ya dönmek istediğini anlatan Hanzade, abisinden yardım istedi. Ceyhun, bebeğin Kenan'ı durdurabileceğini söyleyince Hanzade hamile olmadığını itiraf etti. Celadet'in ortaya attığı bu yalanı Devran'ın da bildiğini anlattı. Ceyhun, kardeşine yardım edeceğini söyledi ve hamilelik yalanını sürdürmesini istedi.

Kenan Af diledi, Leyla konağa dönmeyi reddetti

Hastaneden taburcu olmaya hazırlanan Leyla'yı en sevdiği çiçeklerle ziyaret eden Kenan, Berlin'de yaşanan bütün gerçekleri öğrendiğini söyledi ve yeniden bir aile olabileceklerini anlattı. Ancak Leyla, suçsuz olduğunu defalarca söylemesine rağmen Kenan'ın kendisine inanmadığını hatırlattı. Kenan'ın ancak Suzi'nin itirafından sonra gerçeği kabul etmesi, Leyla'nın kırgınlığını daha da artırdı.

Leyla, Ceyhun'un evlilik teklifini kabul etti

Hastanenin önünde Emir'le buluşan Leyla uzun süredir beklediği anı yaşadı. Oğluna kavuşan Leyla, Kenan'ın kendilerini konağa götürme teklifini kabul etmedi. Tam bu sırada gelen Ceyhun, Leyla'ya kendisiyle gelmesini söyledi. Kenan'ın itirazlarına rağmen kararından dönmeyen Leyla, Emir'i kucağında tutarken Ceyhun'a döndü. Daha önce kendisine yaptığı evlilik teklifini hatırlatarak kabul ettiğini söyledi. Leyla'nın beklenmedik kararı, Kenan'ı şaşkına çevirdi.