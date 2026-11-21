atv’nin beğeniyle takip edilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, 22. Bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul’un farklı yaşamlarını, kesişen dünyalarını ve birbirine dokunan hayat hikâyelerini ekranlara taşıyan dizi, sürükleyici anlatımının yanı sıra dikkat çeken oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor.

Hasan yaşam mücadelesi verirken Uzay, kendi çıkarlarını düşünmesine rağmen kaçmayı başaramaz. Uzay'dan hesap sormak için hazırlık yapan Emir ve arkadaşları ise karşılarına çıkan büyük bir engelle karşılaşır. İzledikleri görüntülerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu durum hem çiftlerin hem de Hasan'ın hayatında önemli değişikliklere yol açacaktır.

Rami'nin yaralanması, Fahriye'yi kendi duygularıyla yüzleşmeye iterken Gülten ve Soner'in ortaya çıkması olayları daha da karmaşık hâle getirir. Ailesiyle arasındaki bağlar kopma noktasına gelen Melek ise henüz pes etmeye ve son sözünü söylemekten vazgeçmeye hazır değildir.

Cezaevinde yaşanan gelişmeler, Hasan'ın geçmişte aldığı yaraları yeniden gün yüzüne çıkarır. Emir ise kardeşini kurtarabilmek için kendi hayatını feda etmeyi bile göze alır. Naz, Emir için elinden geleni yapmaya çalışırken tüm kırgınlıklarına rağmen onu yalnız bırakmamaya kararlıdır.

Bütün bunlar yaşanırken zafer kazandığını düşünen Uzay'ı hiç beklemediği bir gelişme beklemektedir. Hiç hesapta yokken kendisini Hasan'la aynı cezaevinde bulur.

Ancak ikisinin de henüz farkında olmadığı bir gerçek vardır: Kader, her ikisi için de bambaşka bir yol çizmiştir.

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!