Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu 27 yaşındaki Ekrem Gündüz, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında başarılı performansıyla dikkat çekti. 200 bin TL'lik soruyu joker kullanmadan doğru yanıtlayan Gündüz, 300 bin TL'lik soruda ise yarışmadan çekilmeyi tercih etti. Doğru cevabı tahmin etmeye çalıştığında verdiği yanıt ise şaşırttı.

atv'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, birbirinden heyecanlı sorularıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde 27 yaşındaki Ekrem Gündüz, bilgi ve birikimini büyük ödül için ortaya koydu.

Alanya'da dünyaya gelen ve İstanbul'da yaşayan Ekrem Gündüz, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun. İş geliştirme uzmanı olarak çalışan Gündüz, yarışmadaki performansıyla dikkat çekti.

200 bin TL'lik soruyu joker kullanmadan bildi!

Yarışmada emin adımlarla ilerleyen Ekrem Gündüz, 200 bin TL değerindeki soruda da joker kullanmamayı tercih etti. Karşısına çıkan "Akıl defteri hangisiyle eş anlamlıdır?" sorusuna doğru yanıt veren Gündüz, ajanda cevabıyla 200 bin TL'yi kazandı.

300 bin TL'lik soruda risk almadı!

200 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Ekrem Gündüz'ün karşısına bu kez 300 bin TL değerindeki soru çıktı. Yarışmacıya, "Ay'ın çapı, Dünya'nınkinin yaklaşık kaçta kaçı kadardır?" sorusu yöneltildi.

Sorunun cevabından emin olamayan Gündüz, risk almak istemedi ve yarışmadan çekilme kararı aldı. Ancak doğru cevabı tahmin etmeye çalışırken 4000'de 1 olacağını düşündüğünü belirtti.

Ekrem Gündüz'ün tahmininin aksine sorunun doğru cevabı 4'te 1'i oldu. Böylece 300 bin TL'lik soruda çekilerek yarışmaya veda eden Gündüz, 200 bin TL ödülle Milyoner'den ayrıldı.