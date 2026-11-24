atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan dolu yirmi ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Emir, yangında mahsur kalan Hasan’ı son anda kurtardı. Uzay’ın şikâyetiyle tutuklanan Hasan, cezaevinde geçmişinin acı hatıralarıyla yüzleşti. Bölümün finalinde çocukluğundan bir anıyı hatırlayan Hasan’ın Uzay hakkındaki sözleri, ikilinin geçmişine dair merak uyandırdı.

22.Bölümde Neler Oldu?

Galip'in adamları Rami'nin ofisini ateşe verince birbirlerine kelepçeli olan Hasan ve Uzay alevlerin arasında kaldı. Kelepçeden kurtulan Uzay, Hasan'ın yardım çağrısına rağmen onu geride bırakıp kaçtı. Uzay'ın çıktığı yolu fark eden Emir, Hasan'ı son anda kurtardı. Davut'un saldırısında ağır yaralanan Rami ise ameliyata alındı. Hastaneye koşan Fahriye, ameliyathane kapısında Rami'ye seslenerek kendisi için yaşamasını istedi.

Emir ve arkadaşları, Bora'dan aldıkları bellekte Uzay'ın suçlarına dair kanıt bulmayı umarken Melek'in kesip biçtiği görüntülerle karşılaştı. Görüntüler, Duru, Alina ve Naz'ın ilişkilerinde büyük kırgınlıklara yol açtı. Melek'in yangın sırasında Emir'in telefonundaki ses kaydını sildiği anlaşılınca Hasan'ı savunmak için kullanabilecekleri kayda ulaşamadılar. Uzay'ın şikâyeti üzerine Hasan tutuklandı. Ancak Bora'nın sakladığı ses kaydını polise vermesiyle Uzay da gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Cezaevinde Kör Abdo'yla karşılaşan Hasan'ın eski korkuları yeniden canlandı. Aldığı müebbet cezasından Hasan'ı sorumlu tutan Abdo, ona eziyet etti. Hasan'ı yaralı ve umutsuz hâlde gören Emir, hayatından endişelenerek yanına girmeye karar verdi. Dursun'u dövüp polise teslim olan Emir, Hasan'ın bulunduğu cezaevine girdi.

Aynı koğuşa getirilen Uzay da Abdo ve adamlarının hedefi oldu. Yangında kendisini terk etmiş olmasına rağmen Hasan, saldırı sırasında Uzay'ın üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bu an, Hasan'a geçmişte Abdo'nun dövdürdüğü Çetin'i hatırlattı. Hasan'ın koruyacağına söz verdiği Çetin, Hasan'ın kollarında ölmüştü. Bu kayıp Hasan'da derin bir yara bırakmıştı. Ağır yaralanan Uzay'ı bir malzeme odasına götüren Hasan, bu kez onu koruyacağına söz verdi.

Kapı açıldığında karşısında Emir'i gören Hasan, çocukluğundan bir anıyı hatırladı. Küçük Emir, Hasan'ı saklandığı depoda bulmuş ve ona aradığı abisinin kim olduğunu sormuştu. Hasan ise "Benim abimin adı Uzay" diye yanıt vermişti.

Hasan ve Uzay'ın geçmişinde ne yaşandı? Emir, Hasan'ı cezaevinde koruyabilecek mi?

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!