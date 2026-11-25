Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın (TİMSBİ Productions) üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un yazdığı ve yönetmenliğini "Ketche" Hakan Kırvavaç’ın yaptığı atv dizisi "Güneşin Doğduğu Yer", Perşembe akşamı 10. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Leyla'nın aldığı karar Kenan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Nihayet beklediği yanıtı alan Ceyhun ise hiç vakit kaybetmeden Leyla'yı ailesine dahil etmek için hazırlıklara başlar. Bir taraftan Celadet ile aynı sonu yaşamaktan çekinen Devran, diğer taraftan Leyla'nın konağa gelişini sindirmekte güçlük çeker.

Bu esnada sürgünde bulunan Celadet, aile üzerindeki otoritesinin hâlâ sürdüğünü kanıtlamaya çalışır. Apo Ağa'nın dile getirdikleri, Kenan'ı İhsan ile hesaplaşmak zorunda bırakır. Munise ise büyük bir endişeye kapılır.

Güçlerini birleştiren Zeki ve Suzi, kurdukları planı devreye sokmak için adım atar. Kenan'ın yaşadığı krizi fırsata çevirmek isteyen Ceyhun beklenmedik bir hamle yapar. Bu süreçte Leyla'nın öğreneceği yeni gerçekler ise oyunun kurallarını baştan yazacaktır.