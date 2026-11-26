Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 51. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 51. Bölüm yarışmacısı 31 yaşındaki Esra Durmuş oldu. Görme engelli olan Esra, kazanacağı ödül ile bol bol seyahat ederek farklı kültürleri tanımak istiyor. Ayrıca kendisi gibi dezavantajlı bireylere farkındalık oluşturmak istediğini dile getirdi.

İlk turda peş peşe iki 5.000.000 TL'yi de açtırdı ve yarışma tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Büyük hayal kırıklığı yaşasa da arkadaşlarının desteğiyle kendisini toparlayarak yarışmaya devam etti. Ancak ikinci turda da peş peşe açtırdığı 1.000.000 ve 3.000.000 TL'lik kutularla bir kez daha yıkıldı.

Üçüncü ve dördüncü turda mavi ve sarı kutuları bulsa da beşinci turda açtırdığı 750.000 TL ile tur sonunda bankanın teklifi 195.000 TL oldu. Hayalleri için bu miktarın yetmeyeceğini söyleyerek "yokum" dedi.

Altıncı ve yedinci turda açtırdığı mavi kutularla büyük sevinç yaşadı ve bankanın 940.000 TL'lik teklifine "varım" dedi. Kendi kutusundan 2.000.000 TL çıkınca hayal kırıklığı yaşasa da yarışmadan mutlu bir şekilde ayrıldı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!