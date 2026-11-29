atv'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"de yarışan 19 yaşındaki Zehra Özdemir, 300 bin TL'lik soruyu başarıyla geçerek 500 bin TL'lik soruya ulaştı. Telefon jokerini kullandığı soruda doğru yanıtı bulan genç yarışmacı, bir sonraki soruda ise risk almayı tercih etti. Ancak verdiği yanıtın yanlış çıkmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

İstanbul'da doğup büyüyen 19 yaşındaki Zehra Özdemir, Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken yarışmacıları arasında yer aldı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Özdemir, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.

300 bin TL'lik soruda telefon jokerine başvurdu!

Başarılı performansıyla ilerleyen Zehra Özdemir, 300 bin TL değerindeki soruyla karşı karşıya geldi.

14 kara sınırı komşusuyla dünyada en çok kara sınırı komşusu olan iki ülkeden biri Rusya'yken diğeri hangisidir?

Zorlayıcı soruda telefon jokerini kullanmaya karar veren genç yarışmacı, arkadaşını aradı. Arkadaşının "Çin" yanıtını vermesi üzerine bu cevaba güvenen Zehra Özdemir, tercihini Çin'den yana kullandı. Doğru yanıtı vererek 300 bin TL'lik soruyu geçmeyi başaran yarışmacı, 500 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

500 bin TL'lik soruda risk aldı!

Zehra Özdemir'in karşısına çıkan 500 bin TL'lik soru ise Türkiye'deki evlilik istatistikleriyle ilgiliydi.

2025'te Türkiye'de günde ortalama kaç çift evlenmiştir?

Sorunun oldukça zor olduğunu dile getiren genç yarışmacı, elinde joker hakkı bulunmasına rağmen kullanmamayı tercih etti. Risk alarak D şıkkı olan "5000" yanıtını seçti.

Ancak doğru cevabın "1500" olduğunun açıklanmasıyla Zehra Özdemir büyük üzüntü yaşadı. 500 bin TL'lik soruda yanlış cevap veren genç yarışmacının heyecan dolu mücadelesi izleyicilerin dikkatini çekti.