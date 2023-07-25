100 karede Hatırla Sevgili

Sis nedeniyle Ada'ya dönemeyen ve babasının kendisini gönderdiği otelde kalan Yasemin, Ahmet ile başbaşa yemek yemiş, dans etmişler ve sonrasında odalarına çekilmişlerdi. Yıllarca platonik bir aşkla bağlı olduğu Ahmet'in ilgisini çekmeyi başaran Yasemin hiç beklenmedik bir şey yapmış, gecenin bir vakti Ahmet'in kapısını çalmıştır.