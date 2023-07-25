100 karede Hatırla Sevgili

Şevket ve Rıza Büyükada'da karşılıklı evlerde oturan iki eski arkadaştır. Ancak politik görüşleri onları birbirinden uzak düşürmüştür. Şevket'in oğlu Ahmet Lozan'daki tahsilini bitirip evine döner. Bu dönüşü ailesinden daha heyecanla bekleyen biri daha vardır. Rıza'nın kızı Yasemin... Genç kız Ahmet'e uzun zamandır platonik bir aşkla bağlıdır.
Ada'daki ünlü pastanenin sahibinin oğlu Necdet ise Yasemin'in Ahmet'e olan duygularından habersizdir. Yıllardır onunla ilgili gizli hayaller kurmaktadır. Yasemin büyük sırrını yakın arkadaşı aynı zamanda Necdet'in kardeşi Lale'yle paylaşır. Lale arkadaşının hayal kırıklığına uğrama ihtimalini düşünerek onu uyarır.
Ahmet'in bir sevgilisi olduğunu öğrenince Yasemin'in bütün hayalleri yıkılmıştır. Üstelik yaşadıkları arkadaş ortamı, onları sık sık bir araya getirecektir. Bu duruma alışmaya çabalasa da başamaz.
Bir de bunun üstüne aşkının bütün detaylarını yazdığı hatıra defterini kaybeder. Defteri hiç umulmadık birinin eline geçer. Sadece en yakın arkadaşı Lale'nin bildiği büyük sırrı sonunda ortaya çıkacak mıdır?
Partiden gözyaşları içinde ayrılan Yasemin'in itirafı karşısında Ahmet şaşkına dönmüştür. Ahmet, hatıra defterinin Yasemin'e ait olduğunu artık biliyordur. Yıllardır görmediği genç kızın platonik aşkının kendisi olduğunu da. İki gencin farklı politik görüşlere sahip aileleri arasındaki gerginlik sürmektedir.
Yıllar yılı itiraf edemediği büyük bir aşkla Ahmet'e bağlanan Yasemin'in gözleri önünde Ahmet ve Michelle'in nişan hazırlıkları da sürmektedir. Necdet ise bu durumdan güç alarak Yasemin'e açılmaya karar verir. Ancak Ahmet ve Yasemin cephesinde hiç beklenmedik bir gelişme yaşanacaktır.
Sis nedeniyle Ada'ya dönemeyen ve babasının kendisini gönderdiği otelde kalan Yasemin, Ahmet ile başbaşa yemek yemiş, dans etmişler ve sonrasında odalarına çekilmişlerdi. Yıllarca platonik bir aşkla bağlı olduğu Ahmet'in ilgisini çekmeyi başaran Yasemin hiç beklenmedik bir şey yapmış, gecenin bir vakti Ahmet'in kapısını çalmıştır.
Ailelerin arası gittikçe açılırken Yasemin ve Ahmet'in yakınlaşmaları hiç de kolay olmayacaktır. Öte yandan ihtilalin zembereği kurulmaya başlanmış, Binbaşı Mehmet hiç beklemediği bir teklif almıştır. Yasemin ve Ahmet aşkının karşısında ailelerden öte büyük bir engel daha belirmiştir.
Birbirlerini sevdiklerini ailelerine açıklayan Ahmet ve Yasemin beklediklerinden büyük bir tepkiyle karşılaşıyor, bu da yetmezmiş gibi Ahmet'in gazeteci halası Sevim, Demokrat Parti'ye muhalefet eden yazısı nedeniyle tutuklanıyor. Bu gelişme Ahmet ve Yasemin'i ayrı düşürürken aşıkların bir araya gelmesi imkansızlaşıyor mu?
Rıza'nın şarkıcı Keriman ile gönül ilişkisi sürüyor. Nezahat kocasının bu gizli ilişkisinden bir sürpriz sayesinde haberdar oluyor. Binbaşı Mehmet eniştesini ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili uyarmaya çalışıyor. İstanbul'daki yeni pastanede işleri iyi gitmeyen Necdet'in başına hiç beklenmedik bir olay geliyor.